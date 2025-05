Pedro Ruiz saca a la luz lo que opinan de la nueva TVE parte de sus trabajadores: "Hay descontento callado"

Si algo caracteriza a Pedro Ruiz es el hecho de no tener pelos en la lengua para decir lo que piensa sobre diversos temas, por muy polémicos que estos sean. Y lo ha vuelto a hacer sobre la actual situación en la cadena pública, que ha suscitado las críticas internas de una parte de los trabajadores de RTVE a la llegada de 'La familia de la tele' a las tardes de La 1.

El presentador ha vuelto a hacer uso de su cuenta de X para hacer una llamada a la reflexión después de haber hablado con trabajadores de la cadena pública. Según explica Pedro Ruiz, hay un malestar interno de algunos profesionales y señala una pérdida de prestigio en la imagen de TVE.

Cabe recordar que tras el estreno del nuevo formato 132 ex trabajadores de TVE se sumaron a la crítica del Consejo de Informativos de TVE contra 'La familia de la tele' y firmaron un manifiesto. También un grupo de trabajadores en activo de la corporación abrieron hace unas semanas una recogida de firmas para pedir la retirada de 'La familia de la tele'. Por otro lado, el sindicato USO también dedicó un comunicado muy crítico contra el magacín.

"Estos días he coincidido con algunos trabajadores de la televisión pública. En la casa hay descontento callado y expresado por la caída de prestigio. Ha ocurrido otras veces. Ahora la contestación no es sólo política", ha escrito el actor, dando voz al sentir de varios profesionales de TVE, quienes ya manifestaron su descontento vía comunicado tras la irrupción del universo 'Sálvame' en la cadena pública.

Pedro Ruiz, muy crítico con 'La familia de la tele'

Esta no es la primera vez que Pedro Ruiz critica el devenir de RTVE. Ya lo hizo hace algunas semanas, cuando se estrenó 'La familia de la tele'. En aquel momento aseguró que aunque no tenía "nada personal" contra los colaboradores de programa, no entendía su presencia en La 1: "La tele pública la entiendo muy de otra manera. Y no tengo en ella ninguna influencia ni eco actual. Mi opinión es insignificante y libre".

En otra ocasión, en su perfil de Instagram, fue más allá, acusando al espacio de La Osa Producciones de "desprestigiar" la imagen de TVE. "Esto que voy a decir seguramente me cerrará un poco más las puertas de Televisión Española, pero debo hacerlo…", comenzó diciendo, antes de asegurar que 'La familia de la tele' "es la mayor iniquidad que recuerdo. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna".