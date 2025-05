Más de 130 históricos trabajadores de RTVE se suman al aquelarre contra 'La Familia de la Tele' y firman un manifiesto

'La familia de la tele' no ha empezado con buen pie su andadura en TVE. Y no solamente por las veces que tuvo que posponer su estreno debido a dos acontecimientos históricos, la muerte del papa Francisco y el apagón energético. Y es que, no paran de salir voces críticas contra el nuevo magacín vespertino de La 1.

Al comunicado enviado la semana pasada por el Consejo de Informativos de RTVE se suman ahora más de 130 profesionales del ente público que no consideran oportuno que un programa como 'La familia de la tele' se emita en TVE. Así lo han puesto de manifiesto en un comunicado que acaban de hacer público en la cuenta oficial de CdI de la Corporación en X.

132 extrabajadores de RTVE firman el comunicado contra 'La familia de la tele'

"Como extrabajadores de RTVE, queremos mostrar nuestro apoyo al comunicado publicado por el Consejo de Informativos de TVE y sumarnos a la preocupación por el perjuicio que un programa como 'La familia de la tele' puede suponer para la imagen de la televisión pública", empieza el escrito secundado por estos 132 míticos rostros de la Corporación.

Estos extrabajadores "con todo el respeto", opinan lo siguiente: "Pensamos que por sus contenidos, su tono y lo que representan algunos de sus colaboradores no cumple los mínimos de calidad y principios exigibles a un medio obligado siempre a ser servicio público", sentencian.