Pedro Ruiz habla como no lo había hecho antes de 'La Familia de la Tele' en TVE sin necesidad de nombrarla

Pedro Ruiz ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que el universo 'Sálvame' no es santo de su devoción, como tampoco lo es ahora 'La familia de la tele'. Desde su irrupción en las tardes de La 1 de TVE, han sido varias las veces que el presentador ha alzado su voz contra el nuevo magacín presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand.

Esta semana, el presidente de RTVE, José Pablo López, pedía paciencia ante las flojas audiencias cosechadas por el programa desde su estreno. "Cuando yo tenga el convencimiento profesional, no el convencimiento político ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, de que el programa no da más de sí, no tengo ninguna duda de que lo retiraré de la parrilla", aseguró el directivo. Apenas 24 horas después de su comparecencia, RTVE anunciaba ya la cancelación del segundo acto de 'La familia' y un drástico recorte de horario del primero.

Sobre ello se ha pronunciado Pedro Ruiz a través de sus redes sociales. "Un día le dije, en directo, a María Casado que no llorara porque las audiencias no son el alma de las cosas. Y lo sigo pensando, ahora que se habla de determinados programas de la televisión pública. No creo que un programa que tenga mucha audiencia y no sea digno de la televisión pública, deba seguir", empezaba diciendo el periodista en su 'Pensamientos del día'.

Pedro Ruiz, de las voces más críticas con 'La familia de la tele'

En su opinión, "aunque tenga un 120% de audiencia. Como tampoco creo que un programa que tenga un 3-4%, si es bueno o está en La 2, tenga que desaparecer. Porque la televisión pública está solamente para cuatro cosas: dignidad, prestigio, servicio y pluralidad". "El resto son negocios o contratos, pero la televisión pública no es un tenderete de ningún color. Ni rosa, ni verde, ni amarillo, ni blanco, debe ser transparente. Lo demás, es otro modo de verla", concluía Pedro Ruiz su vídeo.

Esta no es la primera vez que el presentador expresa su opinión sobre el magacín vespertino de La 1. Hace unas semanas, también a través de sus redes sociales, criticaba lo siguiente: "Aparecía un rótulo en 'La familia de la tele', que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos', en la televisión pública".

"Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna", añadía. En otra ocasión, durante una entrevista, Pedro Ruiz también se expresaba con dureza sobre 'La familia de la tele', llegando a decir: "Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra".