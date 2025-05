Nieves Bolós, en shock tras su irreconocible cambio físico después de 70 días en 'Supervivientes 2025'

Nieves Bolós se convirtió en una de las últimas expulsadas de 'Supervivientes 2025'. La psicóloga deportiva y nutricional se tuvo que enfrentar a uno de sus grandes amigos, Joshua, con el que se abrazó entre lágrimas después de que Jorge Javier Vázquez anunciara que había sido ella la eliminada.

"Muchas gracias, no puedo decir más siendo con Nieves. Solo gracias por el apoyo. Me llevo a una amiga. Ha sido una sorpresa estar con ella. Te quiero", decía Joshua, muy emocionado al despedirse de su amiga. Nieves, por su parte, reconoció estar "muy orgullosa de haber llegado hasta aquí". "Podría haber estado muchas semanas más, tengo energía de sobra. Vuelvo a España con mucha energía. Me da pena irme, pero es lo que hay", añadía antes de abandonar la palapa.

La decisión de Nieves Bolós tras verse en el espejo

Sin embargo, antes de coger el avión rumbo a España, Nieves Bolós tenía que cumplir con los tres rituales de todos los concursantes expulsados: la ducha de agua dulce, el suculento banquete con sus platos favoritos y el verse en el espejo por primera vez para comprobar su cambio físico. Esto último, la provocó un shock, quedándose sin palabras ante lo que vio: "Qué fuerte, madre mía, estoy morenísima".

"Tres meses sin mirarme al espejo, estoy… Me veo guapa de cara, muy diferente, pero me gusta lo que veo, madre mía. El brazo es la mitad que el de antes", proseguía comentando, mientras analizaba su nuevo cuerpo. Eso sí, lamentaba que tanto esfuerzo en el gimnasio haya quedado en nada: "Me he quedado sin culo, qué lástima, tanto trabajo en el gimnasio y me he quedado esquelética".

Nieves Bolós se dedica al mundo fitness, por lo que, además de llevar una alimentación saludable, se machaca a diario en el gimnasio. Ahora, siente que ha perdido todo lo que había ganado, por lo que ha tomado una drástica decisión: "Me tengo que poner a comer y a entrenar, que así no me puedo quedar". Aunque reconoce que "me gusta esta nueva versión" ya que, en su opinión, de 'Supervivientes' sale una nueva mujer.

"Veo a una Nieves luchadora, guerrera, que lo ha dado todo y estoy superorgullosa de todo lo que ha conseguido. Me siento una guerrera por dentro y por fuera, podría haber aguantado mucho más y este cuerpo demuestra toda la caña que hay en la playa", añade la ya exconcursante. "Me veo una cara rara, pero guapísima. Los dientes se me ven blanquísimos, me veo unos ojazos verdes…", reconoció.