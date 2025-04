Gala o Nieves: Una de ellas es la expulsada definitiva de 'Supervivientes 2025' y el resultado es aplastante

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' comienzan nueva etapa en los Cayos Cochinos con motivo de la supresión de Playa Misterio y la posterior unificación de éstos en los grupos principales. Antes de ello, el reality ha puesto en marcha un nuevo televoto para comunicar la última expulsión de carácter definitivo que se ha saldado con Gala Caldirola fuera del reality.

Al igual que la semana pasada, Sandra Barneda se ha encargado de activar el televoto entre tres de los cuatro habitantes de Playa Misterio. Cabe recordar que en dicha localización habitan desde el pasado jueves cuatro concursantes: Gala Caldirola, Makoke, Manuel González y Nieves Bolós. Tres de ellos han sido expuestos como nominados tras la salvación de Makoke al imponerse en la prueba de líder.

Durante la gala dominical, los concursantes expuestos han podido hacer sus alegatos e incluso ser partícipes del cierre del televoto. Acto seguido, la presentadora se ha encargado de comunicar, en primer lugar, la salvación de Manuel González. Esto ha dejado la expulsión en un intenso y decisivo duelo entre Gala Caldirola y Nieves Bolós.

Nieves Bolós se hace con el favor del público de 'Supervivientes'

Poco después, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con Playa Misterio para comunicar la decisión final de los espectadores: "El público de 'Supervivientes' ha decidido con sus votos en la app de Mitele que debe continuar la aventura... Nieves". Una noticia a través de la cual Gala Caldirola se convierte en la nueva expulsada definitiva y con un resultado aplastante, pues sólo ha recibido el 6% de los votos.

La reacción por parte de la recién salvada no se ha hecho esperar: "Gracias España, lo he pasado muy mal porque para mí esto es un sueño. Estoy muy contenta, de verdad". Por su parte, Gala se ha mostrado satisfecha con la expulsión a tenor de sus palabras: "Necesito ese abrazo de mi madre, de mi padre, de mi hermano. Necesito estar en mi casa. Estoy muy agradecida". Así pues, la presentadora le ha preguntado por el motivo que le ha llevado a pedir su expulsión.

"Yo voy a ser súper sincera. Hace un par de años tuve un periodo donde empecé a tener crisis de pánico, me traté y logré estar bien y tranquila. Estoy unimos años decidí volver a entrar en realities y este es el tercer reality que hago en el ultimo año y medio y aunque fisicamente tenia muchas ganas de estar aquí, mentalmente no estaba tan preparada para tanta presión y ha sido mucho más duro de lo que me imaginaba", ha explicado la joven antes de subirse a la barca y abandonar los cayos.