Marta Riesco desvela en exclusiva lo que pasó con Rocío Carrasco en 'La familia de la tele' y todo lo que no se vio

El esperado estreno de 'La familia de la tele', el nuevo programa de La 1 y sucesor de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos shhh', no ha dejado indiferente a nadie. Con un formato que mezcla nostalgia, corazón, humor y actualidad, la producción ha llegado a lo grande, con un desfile histórico que contó con Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río como comentaristas del mismo. Y con más de un millar de personas asistentes al mismo, en el papel de bailarines, artistas, colaboradores o público.

Uno de los focos principales del debut ha sido la llegada de Marta Riesco a RTVE, quien vuelve a la televisión nacional tras su trayectoria profesional en Mediaset, que se truncó por su relación con Antonio David y su guerra mediática con Rocío Carrasco. Ahora, su participación en el programa ha generado expectación no solo por su papel de reportera estrella y colaboradora, sino también por el clima de tensión que se intuía debido a la presencia, precisamente, de Rocío Carrasco.

El reencuentro entre ambas, tras años de silencios, declaraciones cruzadas y titulares enfrentados, fue uno de los momentos más comentados de la tarde. Aunque el tono del programa busca la reconciliación, el humor y el entretenimiento, no faltaron las miradas incómodas, los gestos cargados de significado y algunas frases que dejaron entrever que la tensión y las heridas del pasado aún no han cicatrizado del todo: "Cómo es la vida", le dijo Marta Riesco a Rocío Carrasco, al tener que entrevistarla a su llegada al desfile.

Con este estreno, 'La familia de la tele' no solo apuesta por el espectáculo, sino también por la emoción real que despiertan estos encuentros televisivos. El regreso de Marta Riesco y su coincidencia en plató con Rocío Carrasco prometen dar mucho que hablar en los próximos días, convirtiendo al programa en uno de los grandes temas de conversación del momento. De todo ello hemos hablado en exclusiva con una de sus protagonistas, Marta Riesco, quien se muestra sincera como siempre al respecto.

Marta Riesco, ¿cómo crees que va a quedar Melody?

MARTA - Creo que va a quedar en el séptimo puesto. Acabo de tener una iluminación, como acierte… Estaría genial, ¿eh? Puestaco, puestaco.

Tú estuviste a puntito de estar en su lugar

MARTA - Bueno, sí, a puntito, me eliminaron a la primera, pero bueno.

A punto del 'Benidorm Fest', sí...

MARTA - Me habría encantado, desde aquí hago un llamamiento. Creo que no se escuchó bien ni mi canción ni la de Víctor Sandoval y merecemos una segunda oportunidad. Melody me la quitó, pero el año que viene vuelvo.

El plató de 'La familia de la tele' es como una casa, falta que os instalen un estudio de música para que hagáis las canciones

MARTA - ¿Verdad? Mira, es algo que falta. Un estudio de música, porque además estamos todo el rato creando memes, creando, entonces creando un estudio de música y de canciones estaría muy bien.

Un karaoke mismamente

MARTA - O sea, el karaoke me parecería increíble.

Tú y Belén haciendo un dúo

MARTA - Bueno, imagínate, Belén. Estamos afónicas ya hoy las dos.

¿Cómo fue el desfile?

MARTA - Lo viví con locura, lo viví como una catarsis, me emocioné mucho. A ratos como que miraba el micro, ¿sabes?: "Hostias, estoy en Televisión Española". Y como era algo que parecía que no iba a llegar, porque cuando ya lo tenías cancelado, cuando ya lo tenías, otra vez cancelado, era como algo que tienes muchísima ilusión pero nunca llegas a tocar. Entonces, cuando ya por fin estás pasándolo, es como vivir un sueño, para mí fue vivir un sueño.

Te has hecho viral, ¿sabes?

MARTA - En un montón de momentos de ese día

No, pero hay un momento que fue historia de la televisión. ¿Cómo viviste ese reencuentro con Rocío Carrasco? Bueno, no es reencuentro, ¿no? No os conocíais en persona.

MARTA - Yo una vez la había visto. No estoy segura de si ella me vio a mí, yo sí, hace años, en Mediaset, en un bar de enfrente de Mediaset, pero creo que ella no me vio. Así que sí, fue la primera vez que nos vimos.

¿Cómo lo viviste?

MARTA - Yo, desde una tranquilidad impresionante. Muy calmada. Estaba con mi papel de: "Soy reportera de un programa de televisión, se me está pidiendo que a una persona le dé la bienvenida en el programa" y le pregunte cómo estaba y no tenía otra cosa en la cabeza. Yo cuando me meto en el papel de reportera soy lo más profesional que puedo y la verdad es que siento que por lo menos profesional fui, educada también.

Y también que quisiste limar asperezas en ese sentido, al decirle: "Lo que la es la vida"...

MARTA - Sí, le dije: "Madre mía, lo que es la vida", porque es verdad, quién nos iba a decir a cualquiera de las dos que íbamos a estar aquí, yo sujetando un micro de TVE, recibiéndola a ella en TVE. Es algo que era un guiño hacia ella, así como un poco hacia todos, lo que es la vida. Pero bueno, así fue.

¿La notaste un poco fría a ella?

MARTA - La gente dice eso. A ver, tampoco esperaba yo que me abrazara, pero no sé si es quizá también timidez, es que no lo sé, como no la conozco, yo sí que te puedo decir que por mi parte tenía las mejores vibes, iba de verdad, sin ningún tipo de mal rollo, olvidando todo lo que ha ocurrido y, sobre todo, creo que también es una lección para todo el mundo, de que lo que ha pasado una vez ya fue y que hay que superar las cosas, tirar para adelante y no vivir anclados en el dolor.

Vais a coincidir, ahora ya sí

MARTA - Claro, ahora vamos a ser compañeras, vamos a ver cómo va eso. Sinceramente, a mí no me han dicho nada, no tengo ni idea.

Pero sabemos que va a ser parte de 'La familia'

MARTA - Claro, sí, sí, eso seguro. Va a ser parte de la familia. No sé si coincidiré con ella en plató, si no coincidiré... Desde luego, por mi parte no va a haber ningún tipo de problema. Estoy feliz de la oportunidad que me han dado, agradecida y todo lo que formó parte de la etapa más oscura de mi vida, me ha costado muchos años de terapia, de pastillas y de mil historias, que ya muchas veces me dice mi novio: "Ya no lo recuerdes más".

Es una cicatriz y las cicatrices no desaparecen...

MARTA - Pero es verdad que a veces me da lástima recordarlo, por ejemplo, ayer con el revuelo que se formó, porque siento como que se vuelve a perder un poco el foco en el proceso que me ha llevado hasta ahí de forma profesional. Como que vuelve. Me sentí súper arropada por la gente, muy arropada.

Ahí se ve la diferencia. Esto llega a ser hace tres años y los comentarios no hubieran sido igual

MARTA - Sí, me sentí muy arropada. Todos los mensajes de la gente eran de cariño, de ánimo, y al final, pues mira, los mismos que me hatearon, ayer me abrazaron, así que mira, si algo positivo puedo llevar de todo esto, sin duda ha sido eso.

¿Te esperabas una respuesta un poquito más larga de ella?

MARTA - Como no la conozco… pero sí que es verdad que me habría gustado, no sé, pues a lo mejor un algo... Yo noté que se quería ir, pero a mí me estaban diciendo que obviamente tenía que darle la bienvenida, entonces yo me estaba un poco midiendo entre mi deber profesional y lo que estaba viendo realmente que ella quería hacer. No sé, fue como darle la bienvenida, pero ella se quiere ir. Fue como intentando en ese momento y con los nervios hacerlo lo mejor que pude y bueno, lo he visto y creo que no estuve mal.

Marta, se está comentando mucho, no sé si quieres hablar de esto, que van a ir desfilando uno tras otro en Telecinco. Gloria Camila ahora, Olga Moreno, y se está diciendo también que hasta Antonio David puede que se siente en 'De viernes'. ¿Tú esto lo ves posible? Porque yo tengo mis dudas

MARTA - Es que yo hace mucho que decido no hablar de esa persona, lo siento, no quiero hablar nada, me parece algo que me pasó en mi vida que me llevó al peor de los infiernos en todos los sentidos y no quiero hablar de él.

Pero son capaces, ¿tú crees?

MARTA - Lo veo difícil, sinceramente. Lo veo difícil. He visto difíciles otras cosas, pero esta es la más difícil. Para mí, por todo lo que ocurrió a nivel por todos lados.

Judicial, legal, todo…

MARTA - Lo veo muy complicado…

Te deseamos todo lo mejor en esta 'Familia de la tele'. ¿Quién eres en la familia?

MARTA - La sobrina cabrona.

¿La que llega tarde de fiesta?

MARTA - La que llega tarde, la que empieza a decir verdades a partir de las 12 de la noche. Esa, esa.

Marta, mucha suerte.

MARTA - Gracias.