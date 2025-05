Kiko Matamoros desvela en 'La familia de la tele' el verdadero motivo de su paso por quirófano: "Encontraron un tumor"

Este martes 6 de mayo, 'La familia de la tele' se ha estrenado en el plató tras su Gran Desfile inaugural del pasado lunes. Kiko Matamoros ha aprovechado la ocasión que le ha brindado su nuevo programa en la cadena pública para abrirse en canal con sus compañeros y con la audiencia sobre su estado de salud tras pasar recientemente por el quirófano.

Hace unas semanas saltaban las alarmas cuando su mujer, Marta López Álamo, anunciaba a través de sus redes sociales que el colaborador había tenido que someterse a una cirugía. Aunque en aquel momento la modelo no dio ningún detalle más al respecto, finalmente ha sido el propio Kiko Matamoros el que ha decidido sincerarse sobre el motivo de su intervención.

El colaborador, además de desvelar cómo se encuentra, también ha querido agradecer a sus compañeros el apoyo recibido en días que no han sido nada fáciles. María Patiño ha alabado "la manera en la que te creces a pesar de cómo estabas", haciendo alusión a la aparición de Kiko en el desfile de 'La familia de la tele' del día anterior, donde apareció bailando y dándolo todo, pese a que todavía está convaleciente.

Kiko Matamoros reconoce que hizo caso omiso a las recomendaciones médicas

Esto, a la presentadora le provocó una "sensación de ternura y admiración brutal". Visiblemente emocionado ante las palabras de su compañera, Kiko Matamoros reconocía que "ayer estaba fastidiado. Y hoy. Llevo unos días convaleciente de una operación. Además, me han prohibido hacer esfuerzo de cualquier tipo, especialmente en la zona media y tal. Bailar, mover las manos podía… No debería haber doblado, pero bueno… Espero que mi médico no haya visto el desfile", bromeó.

Su profesionalidad, una vez más se antepuso a su bienestar y las recomendaciones de los sanitarios, quienes le aconsejaron reposo. "Un profesional, evidentemente hasta los límites de lo tolerable y lo soportable, tiene que asumir que puede tener momentos físicamente que no esté bien. O psicológicamente, pero tiene que estar al pie del cañón. Ayer era un día muy importante para todos. Sé del esfuerzo que se ha hecho en esta casa, esta productora y estos compañeros para que las cosas salgan bien, que van a ir muy bien. Y yo, desde mi compromiso íntimo con el trabajo, siempre he sido así", ha dejado claro.

De hecho, ha recordado que "el día que falleció mi padre, que fue al principio de 'Sálvame', falleció por la mañana y yo por la tarde fui a trabajar. Y no porque no quisiera a mi padre, porque le quería, sino porque creo que el mejor homenaje que podía hacerle era ese. Era un tipo trabajador extraordinario y era el mejor esfuerzo que podía hacer por la gente".

El colaborador desvela el motivo de su operación

Además, Kiko Matamoros ha querido agradecer a su mujer lo mucho que le ha apoyado, ya que ha permanecido en todo momento a su lado. Aunque en ningún momento Marta López Álamo dio detalles de la operación, respetando así su decisión. Ahora él se siente con fuerzas para contar el motivo de su paso por quirófano. "Vamos a ver, ha salido todo bien", ha empezado diciendo.

"Lo que pasa es que la operación fue un poco, un poquito, más larga y complicada de lo que se esperaba al inicio. La recuperación es un poco más larga y más tediosa. Pero ha salido todo bien, puedo comer ya casi con total normalidad. No muchas cantidades, pero está bien. Encontraron ahí un lipoma (un tumor de grasa), que no es nada, porque se mandó a biopsia y no había absolutamente nada maligno", confiesa, aliviado.