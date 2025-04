Entrevista: Kiko Matamoros da una réplica de diez a los censores de 'La Familia de la Tele' ante su estreno en TVE

'La Familia de la tele' es la gran apuesta de Televisión Española para esta primavera y que busca recuperar el espíritu de 'Sálvame'. Este nuevo programa ya calienta motores en La 1, después de haber presentado al público sus novedades en un evento especial en el centro de Madrid el pasado 8 de abril, al que asistió El Televisero. En esta presentación, pudimos hablar en exclusiva con algunos de los rostros que veremos en este programa, entre ellos Kiko Matamoros.

Como no podía ser de otra manera, el formato cuenta con muchos de los colaboradores del extinto 'Sálvame' de Telecinco, como Lydia Lozano, Belén Esteban, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval. A ellos se suma María Patiño, una vez más, como presentadora del programa, que lo conducirá de la mano de dos rostros de RTVE, Inés Hernand y Aitor Albizua. También veremos a Marta Riesco como reportera, después de haberse ganado el favor del público gracias a su labor en 'Ni que fuéramos', el exitoso programa de Canal Quickie y Ten.

En 'La Familia de la Tele' también habrá espacio para otros temas que no sean la crónica social, como el deporte, la nutrición o las mascotas. Al frente de estas, la estarán Marta Verona o Cesc Escolà, pareja sentimental fuera de las cámaras y que son rostros conocidos de RTVE, por sus trabajos en programas como 'OT', 'Masterchef' o 'El gran premio de la cocina'

De todos estos temas y de lo que veremos en el programa, hemos hablado largo y tendido con Matamoros, así como de la competencia directa con Jorge Javier Vázquez. Al respecto, Matamoros no esconde su admiración hacia el catalán y celebra sus buenos datos, aunque apunta que la falta de otras opciones también ha influido en que 'El Diario de Jorge' haya visto incrementada su audiencia en las últimas semanas. Aun así, se muestra optimista con el futuro del programa en RTVE y afirma que encontrará su hueco en la parrilla televisiva.

Kiko Matamoros, llega 'La familia de la tele' a Televisión Española, ¿cómo estás?

KIKO - Hemos pasado de estar jugando en segunda, a jugar en la primera.

¿En qué se va a parecer esto a 'Sálvame'?

KIKO - Pues yo creo que metafísicamente es imposible que se parezca. Es decir, ni es el mismo formato, ni nosotros somos los mismos, ni absolutamente nada, ni estamos en el mismo medio. Entonces, bueno, 'Sálvame' queda o quedará siempre porque somos una familia. Al final, somos más familia de lo que éramos en 'Sálvame' que éramos una familia muy mal avenida y creo que hoy hemos aprendido todos a querernos un poquito y a respetarnos un poquito más. Y en ese sentido creo que para bien.

Vais a competir en franja horaria con Jorge Javier, que justo ayer hizo un máximo histórico. ¿Cómo te sientes con esto?

KIKO - Muy bien, primero, me alegro muchísimo de que Jorge haya hecho un máximo histórico, pero creo que a ese máximo histórico ha ayudado también que 'Ni que fuéramos' se haya dejado de emitir. Porque son puntos que se tienen que ir a algún lado y los espectadores que se tienen que ir a algún lado. Entonces, creo que aparte del mérito de Jorge, que es absolutamente innegable, porque es el mejor, pues también la ausencia de otra alternativa le ayuda. Yo creo que nos esperan buenos datos en TVE. Evidentemente, no va a ser el primer día, pero sí creo que con el nicho de espectadores que tiene TVE y lo que nosotros aportamos por nosotros mismos, pues podemos llegar a hacer una buena cifra.

¿Te ha escrito algún mensajito Jorge Javier?

KIKO - Sí, pero queda para Jorge y para mí.

Lo importante es que está ahí, ¿no?

KIKO - Yo a Jorge, lo he dicho siempre que tengo ocasión, le tengo primero un respeto personal impresionante. Y luego ya a nivel profesional, para mí es Dios. No hay un tipo en televisión en este país que sepa manejar el entretenimiento. Tú ves una gala con todo el respeto para Carlos Sobera y para todos... Tú ves una gala de 'Gran Hermano' que presenta él y que presenta otro y es que no hay color. Sobre todo con su humor inteligente. Psicológicamente siempre está encima del entrevistado, le hace el lío al que sea, para mí es un genio.

¿Os han puesto algún tipo de línea roja ahora que estáis en la pública, a la hora de hablar o de opinar de otros programas como Telecinco o Ana Rosa?

KIKO - Pues mira, yo no me he leído el libro de estilo de TVE, yo supongo que tendremos ocasión de que nos digan exactamente dónde están esos límites, si es que existen, que existirán, porque cada medio tiene los suyos y, evidentemente, al ser un ente público estaremos más encorsetados, pero yo creo que todos tenemos capacidad para hacer un gran producto dentro de los límites que sean. No es incompatible hacer entretenimiento con hacer cosas que pueden ser políticamente incorrectas.

Se criticó mucho el fichaje de Broncano para 'La Revuelta', porque su sueldo es dinero público, ¿qué le dirías a todas estas personas que también nos han criticado a vosotros por lo mismo?

KIKO - Yo les diría a todas estas personas que nos critican que yo, personalmente, en mi época de la que estoy más orgulloso de haber hecho televisión fue en el confinamiento, que trabajé absolutamente todos los días, de lunes a domingo, absolutamente todos. Y me agradeció muchísimo la gente, me lo siguen agradeciendo y se lo agradecieron a la cadena y a todos los que estuviéramos ahí todos los días presentes, entreteniéndoles y evadiéndoles de sus problemas personales y profesionales. Eso es un servicio público también.

Y también les invitaría a todos estos a que se den una vueltecita por los hospitales, para que vean a partir del día 22 qué canal van a tener sintonizados los enfermos, las residencias. Hay muchísima gente que necesita este tipo de producto y no tienen por qué estar leyendo a Kant en ese momento. Y ya está, y que la televisión pública tiene tres obligaciones que son informar, formar y entretener. Y dentro de la tercera creo que es donde tenemos que estar, estamos nosotros, está Broncano y están muchos otros programas que están en la parrilla y nadie se lleva las manos a la cabeza, por ejemplo, los Mundiales de fútbol, la Eurocopa o los Juegos Olímpicos.