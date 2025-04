Kiko Matamoros, operado de urgencia tras presentar 'La familia de la tele': Última hora de su estado de salud

Mucho se habló sobre la ausencia de Kiko Matamoros durante la presentación de 'La Familia de La Tele' el pasado martes en el Teatro Eslava de Madrid. Sobre todo cuando sí que había estado minutos antes concediendo entrevistas y posando en el photocall junto a todos sus compañeros.

Sin embargo, poco después se conocía que el colaborador había sido ingresado de urgencia e incluso que había tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Era su mujer, Marta López Álamo, la que informaba de lo ocurrido a través de las redes sociales. En un primer story de Instagram, la modelo reconocía que este miércoles "iba a ser un día largo", pero con la esperanza de que "seguro que sale todo bien".

Unas horas después, la mujer de Kiko Matamoros subía una fotografía desde el ascensor de un hospital. Junto a la imagen escribía lo siguiente: "Pues un par de días aquí". E informaba que "Kiko está bien y ha salido bien todo", aunque se encontraba "a la espera de recuperación que seguro que sale súper".

Además, para poner de manifiesto que había estado junto a él en todo momento aseguraba: "Voy a casa que como no sabía cuándo iba a salir de quirófano, llevo todo el día hasta ahora con 2 cappuccinos, no quería no estar en la habitación cuando lo subiesen. Creo que va a caer una pizza". Lo último que compartía fue una tierna fotografía de sus manos entrelazadas a las de Kiko. Junto a la instantánea, Marta escribía un escueto pero romántico: "Te amo", acompañado de dos corazones rosas.

Stories de Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros. | Instagram @martalopezalamo

Kiko Matamoros desvela el motivo de su intervención

En el programa 'Tentáculos' de este mismo miércoles, Carlota Corredera, quien también estuvo presente durante la presentación de 'La familia de la tele', explicó lo sucedido. Según contó la presentadora, Kiko Matamoros había permanecido "de pie desde las 16:00h y, al finalizar la alfombra roja, se retiró visiblemente agotado. Por ese motivo no estuvo presente en la presentación de 'La familia de la tele'".

🔴 Kiko Matamoros ha sido intervenido quirúrgicamente hoy. Ayer permaneció de pie desde las 16:00h y, al finalizar la alfombra roja, se retiró visiblemente agotado. Por ese motivo no estuvo presente en la presentación de La familia de la tele.

Vía #Tentáculos9A 🐙 pic.twitter.com/cRwm0aBmGQ — EliamSweet (@eliamsweet) April 9, 2025

Hace apenas unos minutos, este jueves 10 de abril, era el propio colaborador el que daba más detalles de lo sucedido en su perfil de Instagram. Junto a una fotografía en el que se le puede ver en la cama del hospital con unos cascos puestos, escribía lo siguiente, tirando de sentido del humor: "¡Buenos días, corazones! Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos".

A la pregunta de sus seguidores sobre el motivo de su operación, Kiko Matamoros ha contestado que se trataba del esófago. Por el momento se desconocen los motivos que le han llevado al hospital y si es un motivo de salud o de estética, como así han dejado entrever algunos usuarios de las redes sociales.