Kiko Matamoros habla muy claramente ante su futuro tras 'Ni que fuéramos' y si salta a TVE

Con el final de 'Ni que fuéramos' a la vuelta de la esquina, los rumores sobre 'La familia de la tele' y el salto del universo 'Sálvame' a las tardes de La 1 cobran más fuerza. Kiko Matamoros y compañía se despedirán de TEN este jueves tras casi un año de emisiones, y el tertuliano no ha evitado pronunciarse sobre si entra dentro del elenco que se muda el mes que viene a Prado del Rey.

Este jueves 27 de marzo, María Patiño y sus colaboradores echarán el cierre a 'Ni que fuéramos' tras casi un año de emisiones. Y un día antes cederán el testigo a Carlota Corredera con el nuevo formato para TEN, 'Tentáculos'. Así, comienzan los preparativos para el estreno del nuevo magacín vespertino de TVE, que se estrenará el martes 22 de abril, justo a la vuelta de Semana Santa. Y si por el momento no hay confirmación oficial del proyecto, en El Televisero avanzamos en exclusiva que Aitor Albizua e Inés Hernand compartirán plató con las estrellas de TEN.

Kiko Matamoros defiende la mudanza de 'Ni que fuéramos' a TVE: "Es servicio público"

"Si voy a TVE, bien. Y si no voy, también", ha comenzado asegurando Kiko Matamoros en una entrevista para El País cuando le han preguntado si acompañará a Belén Esteban y compañía en su nueva etapa en La 1. "He estado en programas deportivos hablando de fútbol, he participado en tertulias y debates políticos y en mesas de actualidad… Tengo un bagaje formativo y cultural para hablar de lo que me dé la gana, con respeto y permiso del personal", insiste el tertuliano.

Y es que, el ex de Makoke asegura ser un todoterreno en lo televisivo, sin miedo al próximo reto que su carrera televisiva le depare. "Soy un chico bien mandado, un segundo línea bastante brillante", añade el rostro de 'Ni que fuéramos' para reclamar su silla en el nuevo espacio que La Osa Producciones prepara ya para las tardes de La 1.

A su vez, no ha dudado en contestar a quiénes no conciben el salto de un formato con tintes de 'Sálvame' a la cadena pública. "Lo entienden de forma intermitente, según el calendario electoral", señala Kiko Matamoros, cargando contra los "intelectuales" que echan por tierra su forma de entretener. "Es muy fácil argumentar que un programa como Sálvame no te guste. Pero lo que es muy difícil de argumentar es que la gente que está en su casa no tenga derecho a ver un programa de ese corte", sentencia el televisivo.

"Si a alguien no le gusta, pueden cambiar de canal"

"Creo que en Televisión Española, después de una travesía por el desierto bastante larga, han entendido que el entretenimiento es un servicio público", asegura además sobre las últimas decisiones de la corporación pública en su programación, como puede ser también el fichaje de David Broncano y 'La Revuelta'.

"Además, creo que el mando de la tele es uno de los pocos instrumentos democráticos que nos quedan. Si a alguien no le gusta un programa, puede cambiar de canal", termina asegurando Kiko Matamoros, lanzando un mensaje claro a todos los detractores de 'Sálvame', sin desvelar si formará parte del nuevo espacio de TVE que se ofrecerá entre medias de 'La Promesa' y 'Aquí la tierra' cada tarde a partir de abril.