Marta López Álamo salta por sorpresa a TVE antes del debut de Kiko Matamoros en 'La familia de la tele'

Quedan solo siete días para el estreno de 'La familia de la tele', el nuevo magacín de tarde de TVE con María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua como presentadores y buena parte del equipo de 'Sálvame' como Lydia Lozano o Kiko Matamoros. Y precisamente, este último ha sido protagonista este martes en 'Mañaneros' con la visita de su mujer, Marta López Álamo para hablar de la edad en el amor.

Así, la mujer de Kiko Matamoros aparecía por sorpresa en 'Mañaneros' con Adela González, con la que ya coincidió en 'Sálvame' durante el paso de su marido por 'Supervivientes' para debatir sobre este asunto aprovechando que Mick Jagger se ha comprometido con su novia, 44 años menor que él.

Y es que no hay que olvidar que Marta López Álamo es 40 años menor que Kiko Matamoros, por lo que nadie mejor que ella para hablar de si afecta la edad en las relaciones sentimentales. Cabe recordar que en numerosas ocasiones la modelo no dudó en denunciar el "edadismo" que existe en la sociedad y en los medios de comunicación.

"Que estemos debatiendo de si una persona puede enamorarse de otra por la diferencia de edad demuestra que la sociedad no está avanzando tanto como pensamos", empezaba cuestionando Marta López Álamo en 'Mañaneros'. "Es un complejo o prejuicio, disfrazado de la preocupación de infantilizar a la mujer. Y aparte, juzgando a una mujer más joven", proseguía quejándose.

Tras ello, la joven modelo explicaba que ella empezó a salir con Kiko Matamoros cuando tenía 22 años. "Tú te enamoras de la persona. Es como si alguien se enamora de otra raza o una condición social distinta", defendía López Álamo ante Adela González y el resto de colaboradores.

Marta López Álamo defiende su relación con Matamoros en 'Mañaneros'

Asimismo, Marta López Álamo reconocía que aunque Kiko Matamoros es el hombre más mayor con el que ha estado siempre le han gustado los hombres mucho mayores que ella. "A mí siempre me han atraído los hombres más mayores. Kiko es el hombre más mayor con el que he estado, pero siempre me han atraído los hombres más mayores. Para gustos, colores", aseveraba.

Lo que se suele criticar y cuestionar en este tipo de relaciones cuando la chica es mucho más joven que el hombre es que hay un cierto interés económico. "Interés, ninguno, te quiero decir. Si fuera por interés me voy a otro lado y me caso con otra persona", defendía al respecto Marta López Álamo. "Una no elige de quién se enamora. Pasa con la edad, la nacionalidad y las circunstancias de la vida", apostillaba.

Tras escuchar a la mujer de Kiko Matamoros, Benita Maestro Joao le apoyaba contando su caso. "Mi novio es 30 años menor que yo. Es chico, pero le ponen verde y le dicen que es un aprovechado", comentaba la vidente. Tras ello, Marta López Álamo recalcaba que "somos dos personas adultas con iniciativa propia".

Por último, Marta López Álamo ponía sobre la mesa como habitualmente son otras mujeres las que critican y la cuestionan por este asunto. "