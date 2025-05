Incredulidad ante lo ocurrido con Rocío Carrasco y Marta Riesco en 'La familia de la tele' tras su enfrentamiento

Tras dos intentos fallidos de estreno, 'La familia de la tele' ha llegado por fin a las tardes de TVE con "el gran desfile" en Prado del Rey en el que ha habido grandes sorpresas como la aparición de Isa Pantoja como fichaje estelar. Y también como se había rumoreado aparecía Rocío Carrasco.

Era justo cuando sonaba "Maníaca" cuando aparecían Kiko Matamoros, Marta Verona y Cesc Escolá acompañados de un grupo de mujeres de un grupo de zumba del barrio de Aluche. Pero lo que nadie contaba es que junto a ellos aparecía uno de los gigantes que habían desfilado previamente con los Gigantes y Cabezudos.

Y debajo de ese gigante aparecía Rocío Carrasco. "Pero dios mío y esta sorpresa", comentaba Cayetana Guillén Cuervo. "Rocío bienvenida a la familia", le decía una de las reporteras de 'La familia de la tele'. "Siempre fue la mía, siempre fue mi familia", aseguraba Rocío ante la reportera.

Rocío Carrasco, nueva sorpresa de #ElGranDesfile y gran fichaje de esta gran familia: "vengo con las mejores vibras del universo, como siempre".#ElGranDesfile ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/R41O2UHugS — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 5, 2025

"¿Qué has estado Rocío dos semanas ahí metida en esa cabeza?", le cuestionaba la reportera. "Me tienen ahí metida dos o tres semanas ya he perdido la noción del tiempo", reaccionaba ella. "Estoy bien, muy bien, yo vengo con las mejores vibras del universo y muy contenta e ilusionada, vamos a por todas", sentenciaba ella.

El esperado y comentado reencuentro de Rocío Carrasco y Marta Riesco

Rocío Carrasco y Marta Riesco, en el desfile de 'La familia de la tele'

Poco después se producía uno de los reencuentros más esperados de 'La familia de la tele'. Y es que Marta Riesco le daba la bienvenida a Rocío Carrasco después de todo lo que se vivió tras 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' cuando la reportera era la pareja de Antonio David Flores.

"Rocío quería darte la bienvenida", le decía Marta Riesco. "Has visto que no me dejaban que me fuera, ¿no?", le respondía Rocío. "Bienvenida a 'La familia de la tele'", le repetía Marta. "Bien hallada", aseveraba por su parte la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

"Lo que es la vida, aquí estamos", sentenciaba Marta Riesco. "Esta es mi familia. ¿Ya me puedo ir no?", preguntaba Rocío mostrándose visiblemente incómoda al encontrarse con la que fue novia de su gran enemigo, el padre de sus hijos, a quién denunció públicamente en su docuserie como supuesto maltratador.