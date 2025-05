Isa Pantoja revela el verdadero motivo por el que ha abandonado Telecinco para fichar por 'La Familia' de TVE

Isa Pantoja ha sido una de las grandes sorpresas de 'El Desfile' con el que 'La Familia de la Tele' ha debutado en La 1 de TVE este lunes. No obstante, su fichaje como colaboradora del nuevo 'Sálvame' ya se había filtrado, suponiendo su marcha de Mediaset.

"Estoy súper ilusionada y contenta. Nos hemos encontrado varias veces en los programas con el equipo de 'La Familia' pero nunca he tenido el placer de trabajar con vosotros", ha dicho ante Marta Riesco nada más bajar de la carroza en la que ha llegado a los estudios de RTVE.

"Vengo a entregar todo y a dar una visión diferente", ha asegurado Isa Pantoja. Preguntada por si le costó trabajo tomar la decisión de dejar 'Vamos a ver' y Mediaset después de más de una década vinculada al grupo, ha sido tajante, desvelando los motivos por los que ha decidido fichar por 'La Familia de la Tele'.

"Sí, porque yo me veía muy cómoda en mi otro trabajo, pero me veía un poco estancada, quería probar otros proyectos y que me viesen de repente otros perfiles. Y esta cadena apuesta por formatos muy buenos, así que me atrevo y me entrego a 'La Familia de la Tele'", ha sentenciado Isa Pantoja.