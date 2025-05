La organización de 'Supervivientes 2025' da cuenta del cambio físico de Koldo Royo y el resultado impacta

El pasado jueves 1 de mayo, Koldo Royo puso fin a su aventura en 'Supervivientes 2025' tras haber pedido él mismo la expulsión. Y es que, deseaba regresar a España, pero no quería irse por la puerta de atrás abandonando el concurso, por lo que pidió a sus seguidores que no le salvaran. Y su deseo se hizo realidad.

Tras 57 días en Honduras, el chef vasco se convirtió en el último expulsado de la edición. Aunque en estos dos meses ha experimentado un espectacular cambio físico. Tras su expulsión, Koldo dedicó unas emotivas palabras tanto a sus compañeros como a todo el equipo que hace posible 'Supervivientes'. Y también a la gente que había hecho caso a su petición: "Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo".

"Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante", reflexionó. Además, dejó claro que se llevaba grandes amigos: "Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas… Y si alguna vez hemos discutido por algo, es porque somos cabezotas, pero es un juego y venimos a jugar", sentenció.

El impresionante cambio físico de Koldo Royo tras 57 días

Como viene siendo habitual con todos los concursantes expulsados, la organización de 'Supervivientes' ha compartido en sus redes sociales el espectacular cambio físico que había experimentado Koldo en estos dos meses en Honduras. El exconcursante está mucho más delgado y mucho más moreno que cuando saltó del helicóptero. Aunque el programa todavía no ha mostrado cuál fue su reacción al verse en el espejo. Tendremos que esperar, posiblemente, a la gala de 'Conexión Honduras' del próximo domingo.

Sin embargo, los espectadores sí que han dictado sentencia al gran cambio del chef. "No parece el mismo, ha sido un superviviente espectacular"; "Encima te ves más sano"; "Cambio a mejor"; "20 kilos menos y 10 años más"; "Se ve espectacular"; "Ahora a recuperar masa muscular"; "Te has quedado en el pellejo", son solo algunos comentarios que se pueden leer en el post de 'Supervivientes'.