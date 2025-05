Koldo Royo señala de forma inequívoca lo que no se ve de 'Supervivientes 2025' tras ser expulsado

La audiencia ha cumplido los deseos de Koldo Royo y le ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes 2025'. El chef vasco llevaba días pidiendo la expulsión, ya que no se veía capaz de continuar en el concurso, pero no quería irse por la puerta de atrás. Así es que se ha llevado una gran alegría cuando Jorge Javier Vázquez le ha anunciado que regresa a España.

Pese a su deseo de marcharse de Honduras, Koldo ha pronunciado el discurso de despedida más emotivo hasta la fecha. Tras despedirse con mucho cariño de sus compañeros, se ha puesto junto a la presentadora, Laura Madrueño, y ha dedicado unas sentidas palabras a todo el equipo de programa, tanto los que están delante como los que están detrás de las cámaras.

Lo primero que ha querido hacer el ya exconcursante ha sido dar las gracias a quienes no le han salvado. "Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a gente que tiene más salud que yo y que pueden darlo todo", ha empezado diciendo el chef, visiblemente emocionado.

El emotivo discurso de despedida de Koldo Royo

Además, Koldo también ha hablado sobre las expectativas con las que fue a 'Supervivientes 2025': "Yo esperaba aguantar quince días, y haber aguantado dos meses es la leche". "Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante", ha añadido.

Actos seguido, se ha querido dirigir a sus compañeros, de los que ha dicho que "me he encontrado a gente que no me había encontrado nunca en el camino. Me llevo amistad, vamos a poder comer grandes cenas, y bueno, muchas gracias a todos". Aunque reconoce que "hemos discutido un poco porque somos cabezotas, pero es un juego". De esta forma, deja claro que por su parte no hay malos rollos con ninguno de ellos.

Por último, Koldo tampoco se ha querido olvidar del equipo que hace posible 'Supervivientes'. El vasco ha alabado lo mucho que trabajan los que están tras las cámaras: "A todo el equipo que está ahí, que nosotros estamos en la playa pescando, y ellos están al sol haciendo este programa… Gracias al equipo médico y a todos", ha dicho, con lágrimas en los ojos.

Al escuchar estas palabras, Laura Madrueño ha querido darle las gracias por su implicación en el programa, pese a su edad y sus circunstancias. "Ha sido un placer contar contigo, has sido un ejemplo", ha reconocido la presentadora. El cocinero se ha emocionado al escuchar cómo el público presente en el plató ha coreado su nombre. Tras este emotivo momento, Koldo ha cogido su saco y ha abandonado la Palapa entre el aplauso de sus compañeros.