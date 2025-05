Laura Cuevas y su marido protagonizan el mayor bochorno en 'Supervivientes' y acaban de la peor forma

Este jueves 1 de mayo Jorge Javier Vázquez ha recibido en el plató de 'Supervivientes 2025' a Laura Cuevas. Como ella misma preveía, ningún allegado estaba esperándola. Tan solo su marido, Carlos Calderón, la recibía a su llegada. Aunque lo hacía para cantarle las 40 y dar "por finalizado su matrimonio".

Antes de su entrada en el plató, durante una conexión con Jorge Javier, Laura Cuevas volvía a cargar contra su marido. "Hasta que no hinque la rodilla y no me pida perdón por todo lo que ha dicho de mí, por cargarse mi concurso…", aseguraba la exconcursante. Y es que, según ella, Carlos se ha cargado su concurso: "Estaba disfrutando de 'Supervivientes' como nadie y fue llegar él… Para mí sí, se lo ha cargado".

Tal fue el enfado del hombre al escuchar estas acusaciones de su mujer que, durante una de las pausas publicitarias, decidió abandonar el plató. A la vuelta, el presentador se fijó en que el hueco de Carlos estaba vacío: "¡Ah, que se ha ido!". "Carlos se ha sido, Carlos no está. No le han hecho gracia las palabras de Laura, está muy disgustado con todo lo que ha contado", explicó el de Badalona a la audiencia, revelando que el equipo del programa estaba hablando con él.

El motivo del enfado de Carlos Calderón

Unos minutos después, el marido de Laura Cuevas regresaba al plató. "¿Qué es lo que más te ha molestado?", quiso saber Jorge Javier. A lo que él contestó "que le importe un pepino el que yo esté aquí, cuando he movido a personas para que puedan recibirla. Estamos viendo qué clase de persona es, que no viene nadie. Ha venido mi familia y mis amigos, por mí".

"No tiene a nadie. Es muy triste. Ella siempre con desprecios, ya estoy cansado", sentenció Carlos. Para rebajar un poco la tensión, el presentador bromeó con el asunto: "Y yo que pensaba que había venido María del Monte, que le enseñó a nadar". Un comentario que desató la risa de todos los presentes.

Cuando Laura Cuevas finalmente hizo su entrada en el plató, nada más ver a su mujer, Carlos ha querido pedirle perdón "por las formas" en las que se produjo su reencuentro en Honduras. Esto ha provocado la sorpresa de Laura Cuevas, quien le ha espetado: "¿Sólo por las formas? ¿Y todas las barbaridades que has dicho? Que si me tiré al ex de Anabel Pantoja…". De esta forma hacía referencia a todas las acusaciones que ha recibido públicamente de su marido.

La monumental bronca entre Laura Cuevas y su marido

Para intentar rebajar un poco la tensión en el ambiente, la exconcursante imitaba la voz de Isabel Pantoja para preguntarle por uno de sus supuestos amantes: "Carlos, mi vida. ¿Dónde está ese comercial de Sevilla?". Pero lejos de hacerle gracia, su marido se mostraba muy enfadado, pues tiene claro que está siendo "engañado". Ambos se acusaron mutuamente de infidelidades.

Además, Laura Cuevas aseguraba que no había tenido ningún tipo de información de su marido en el último verano: "Hablé con él de darnos un tiempo y tú te fuiste a Ibiza. Eso quiero saber yo qué hiciste". Aunque también reconoció que, en mitad de ese tiempo, ella se acostó con un compañero de trabajo.

"Doy por finalizado mi matrimonio, eso no me lo merezco yo", ha dejado claro el hombre. Una decisión con la que ella también estaba de acuerdo: "¿Yo lo voy a seguir, después del ridículo que me hizo pasar a mí en Honduras?". Sin embargo, cuando todo parecía que no tenía vuelta atrás, ambos terminaron cogidos de la mano y llorando a lágrima viva. Tras una conversación en privado, la exsuperviviente desvelaba que "me ha dicho lo que le han ido contando...". Según Laura Cuevas, hay "gente muy retorcida" y que lo que le han contado no es cierto: "Tiene que hablar con todos los protagonistas". ¿Conseguirá el matrimonio resolver sus diferencias?