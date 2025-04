El irreconocible cambio físico de Laura Cuevas dos meses después tras salir de 'Supervivientes 2025'

El pasado domingo Laura Cuevas se convirtió en la última expulsada de 'Supervivientes 2025' tras un duelo con Carmen Alcayde. La concursante ha protagonizado algunos de los momentos más polémicos de la edición. Sin embargo, esto no fue suficiente para superar a la periodista valenciana, que cuenta con el apoyo de los seguidores de Montoya, su gran amigo en la isla.

La noticia de su regreso a España fue recibida por Laura Cuevas desde una jaula, ya que tras su expulsión había sido aislada de sus compañeros. Laura estaba deseando marcharse de Honduras, por lo que recibió la noticia con saltos de alegría. "Tía, sí, sí, sí", exclamaba mientras abrazaba a Carmen con mucha efusividad. Tras despedirse, la concursante pidió ver su cambio físico y degustar una suculenta cena.

Debido al programa especial que emitió Telecinco con motivo del apagón del pasado lunes, no se emitió 'Supervivientes: Última hora' como viene siendo habitual, así es que los espectadores no pudieron ver la reacción de la expulsada a su cambio físico. Sin embargo, el programa sí que quiso compartir la reacción de Laura Cuevas en las redes sociales de 'Supervivientes'.

Laura Cuevas, encantada con su cambio físico

La concursante ha experimentado un cambio físico espectacular. Está mucho más delgada y luce un vientre plano. Además, también luce mucho más morena. Ella está encantada con este cambio: "Me veo espectacular", ha reconocido. Aunque "me he quedado sin culo", bromea. "Yo creía que no tenía cintura. Estoy feliz, feliz", ha añadido, entusiasmada, mientras se veía en el espejo.

Quienes también han alabado este cambio han sido los seguidores del programa en redes sociales. "Se va sin novio, pero pedazo de cuerpo se le ha quedado"; "Es la única a la que se le nota"; "Se te ha quedado un buen tipazo Laura. Ahora toca ir de compras. Y ponerse monísima", han sido algunos de los muchos comentarios de los usuarios.

Por su parte su marido, Carlos, también ha reaccionado a su nuevo físico. Lo ha hecho en 'Tardear', donde ha podido ver las imágenes del cambio de Laura Cuevas: "La veo divina, encantadora, que siga así". Además, los colaboradores del magacín le han preguntado por su actual situación sentimental. A lo que él ha respondido que "evidentemente tenemos que hablarlo, tenemos que sentarnos, tener una conversación. Que coja el camino ella está feo. Después de 10 años tenemos que hablarlo digo yo".