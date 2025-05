'Supervivientes 2025' expulsa directamente a Koldo Royo y lo que hace al despedirse rompe a todos

'Supervivientes' ha sumado una nueva expulsión durante la emisión de su novena gala en Telecinco. El reality ha hecho frente a una dura pérdida, la de Koldo Royo, que se ha medido en el televoto junto a dos de los grandes protagonistas de la edición: Makoke y Manuel González. Además, es necesario recordar que se trata de una marcha definitiva por lo que el cocinero partirá rumbo a España de manera inminente.

Nada más comenzar la gala, Jorge Javier ha dado a conocer lo decisiva que se tornaba esta marcha. "Expulsión complicadísima la que vamos a vivir hoy", ha adelantado. Acto seguido, el reality de supervivencia ha actualizado los porcentajes. Mientras que el primer salvado de la noche se ha hecho con un 40% de los votos a su favor, la expulsión se debatía entre el poseedor del 32% de los votos y el que apenas reunía un 28% del apoyo del público.

Al comienzo de la gala, el presentador también ha recordado la petición de Koldo Royo a los espectadores de sacarle del concurso. "Luego veremos si le habéis hecho caso o no", ha añadido el comunicador catalán para, poco después, conectar con Laura Madrueño y los concursantes reunidos en La Palapa. Antes se ha procedido al cierre del televoto y a la salvación de Manuel González. Un indulto que ha reducido la expulsión a un intenso duelo entre Makoke y Koldo Royo.

Makoke o Koldo Royo, solo hay plaza para uno en 'Supervivientes'

Llegado el momento de la expulsión, Jorge Javier ha conectado con La Palapa para comunicar la decisión de la audiencia. "Los espectadores de 'Supervivientes 2025' con sus múltiples votos en la app de Mitele han decidido que el concursante salvado sea Makoke", ha anunciado el presentador. Una decisión que Koldo Royo ha celebrado a pesar de resultar expulsado. Cabe recordar que hace tan solo unos días, éste pedía salir del concurso alegando un bajón en su salud.

El emotivo discurso de Koldo Royo tras su paso por 'Supervivientes'

Las primeras palabras de Koldo Royo fuera del reality no han tardado en llegar: "Estoy muy agradecido a la gente que me ha apoyado ahora que estaba mal. Salir por la puerta de enfrente dejando a gente que está mejor de salud que yo y puede darlo todo. Esperaba estar 15 días y salir el día del trabajador, dos meses, es la leche. Si he podido motivar a gente de mi edad o con un problema, en que hay que seguir para adelante. Me he encontrado gente que no me podría encontrar nunca en el camino y ahora me llevo un recuerdo y vamos a poder tener amistad, ¡vamos a tener grandes cenas! Hemos discutido un poco porque como cabezotas, pero es un juego. A todo el equipo, al equipo médico... gracias a todos".

Así pues, el reality ha querido tener un detalle con el cocinero y, antes de su marcha, le ha permitido escuchar un emotivo vídeo. En dicha sorpresa, Koldo Royo ha podido escuchar lo que opinan sus compañeros de él. Un vídeo marcado por la emoción, que ha provocado las lágrimas del ahora expulsado. "Siempre que estaba nominado decía que en las pruebas particulares no me importa, pero en las de equipo todo. Dejarles en calma, me deja muy feliz. Gracias al equipo médico que está detrás. Casi doscientas personas que no se os ve. Bueno a ti sí que brillas para todos", le ha comentado a una emocionada Laura Madrueño.