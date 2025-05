La encerrona de 'Supervivientes 2025' a Manuel González, impactado con una delicada noticia del exterior

Manuel González no ha tenido una noche fácil durante la última entrega dominical de 'Supervivientes'. Aunque el joven ha podido recibir la enérgica visita de su hermana, una dinámica incorporada por la organización del reality le ha dejado totalmente desencajado. En concreto, el superviviente debía enfrentarse a tres pergaminos que ha tenido que leer en directo.

Dichos escritos atesoraban información del exterior que, de cumplirse estrictamente las normas de aislamiento, el concursante debería desconocer. Cabe recordar que una de las máximas de 'Supervivientes' es mantener el aislamiento de los concursantes por lo que esta dinámica ha generado polémica al chocar de manera frontal con las normas base del reality.

El contenido de los pergaminos que pone en jaque el concurso de Manuel

Por si fuese poco, el contenido de los pergaminos podría desestabilizar aún más al concursante debido a las delicadas cuestiones que en ellos se trata. "Sale a la luz la información que destrozará a Manuel González cuando salga de 'Supervivientes' y de la que no tiene ni idea", rezaba el primer escrito que ha dejado descolocado al superviviente.

"Yo qué sé. Se ha liado un poquito, ¿no?", ha reaccionado él. Por su parte, su hermana Gloria le ha explicado: "No, que salieron unas cosas de que estaba liada con gente. Saqué dientes y tuve una discusión con ella y ella me dice que no. Llegaban vídeos distorsionados, la gente hablando en las redes y ella dice que no y que no. Los vídeos que salen son muy distorsionados".

Unas declaraciones que han sembrado la duda en Manuel. "Ha habido turbulencias, ¿no? ¿Tú con ella ya no te llevas?", le ha preguntado sobre la relación de ésta con su pareja. "Sí hombre. Soy cordial y por ti lo que haga falta", le ha contestado ella antes de que el concursante leyese la información del segundo pergamino: "Una supuesta infidelidad de Gabriela podría acabar en ruptura con Manuel desde 'Supervivientes'".

"Yo Sandra estaba súper ilusionado con ella, de verdad, yo creo que es de las pocas de las cuales he llegado a sentir algo diferente. Si ella ha hecho algo, primero tendré que hablar con ella, ver las cosas... pero me dolería mucho", ha contestado el gaditano visiblemente abatido.

Así pues, poco ha tardado en leer el contenido del tercer pergamino: "Gloria, la hermana de Manuel, y Gabriela, su novia, se enfrentan por la presunta infidelidad de la extentadora". Tras leerlo, el superviviente le ha pedido explicaciones a Gloria, quien ha asegurado: "Yo fui a algunos programas que me sacaban de que le habían visto con uno o con otro y saqué cara por ti".