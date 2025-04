La monumental rajada de Manuel González contra Anita que registran las cámaras de 'Supervivientes'

A pesar de convivir en grupos diferentes en 'Supervivientes', Manuel González parece no olvidarse de Anita Williams y Montoya. De hecho, el concursante ha sido el encargado de abrir el 'Oráculo de Poseidón' tras la monumental rajada que ha hecho sobre sus compañeros a los que les ha acusado de "falsos, metomentodo y hasta de Pimpinela".

Tal y como se ha podido ver, el citado concursante se ha abierto a sus nuevos compañeros de equipo de tal manera que no ha podido evitar acordarse de sus conflictos pasados con Montoya y Anita. "Para mí ellos tienen su historia y yo la mía. Yo vengo a concursar solo y no tengo que demostrarle nada ni a él ni a ella. Lo que no voy a hacer es callarme ni con él, ni con ella que parece la regidora. Cada vez que interactúa, quiere llevar la verdad de todo y no la lleva", ha compartido.

Sin cortarse en sus ataques contra Anita, Manuel González ha añadido: "Yo creo que debería darse ella un puntito en la boca porque está más pendiente de señalar a todos para buscar las flaquezas de los demás". Sobre Montoya, el superviviente ha comentado: "Yo he discutido con él porque a veces actúa y me parece un teatrero. Se lo he dicho cincuenta veces a la cara porque no tengo problema".

Lejos de quedarse ahí, Manuel González ha proseguido diciendo: "A mí se me mete en un sitio y se habla de mí, tienes que entender que me defienda ante dos personas que no me tragan porque se ve. Es todo el tiempo, cada vez que hablo yo el uno sobre el otro. Yo no intento nada, estoy igual que tú, que tú y que tú. Aquí están que se creen los dos que son Pimpinela, están juntos. Ojalá en la convivencia se digan a la cara todo lo que no se dicen. A ver si ahora se sinceran y se dicen las cosas a la cara. Aquí quedan muchos días por delante y muchas caretas que se tienen que caer al suelo. Hay comportamientos de ella aquí que todavía no han salido a la luz, pero poquito a poco".

La reacción de Montoya y Anita a las críticas de Manuel

Los principales aludidos, tras escuchar la rajada de Manuel González, han podido explicarse. La primera en hablar ha sido Anita, que ha compartido: "Yo sinceramente no mando a nadie a callar. Solo a él y cuando se alteraba y si fuera la regidora del programa sería a mucha honra. Dice más del que lo cuenta, que de mí misma ya no solo esto, sino toda la retahíla y ya está". Por su parte, Montoya ha comentado: "Estoy feliz, estoy enchocolatado y contento. A palabras necias, oídos sordos. Para mí es aire... La esencia no se explica, se siente. ¡Gracias por venir!".

Poco después, el presentador ha hecho hincapié en la frase de Manuel que ha hecho referencia a lo mucho que conocía a Anita Williams. "No la conozco de nada y cada vez menos gracias a Dios", ha ironizado el concursante. Un mensaje que ha tenido réplica por parte de la principal aludida que se ha convertido en todo un zasca hacia el joven: "Quien no sabía como era Manuel era yo al entrar en otro reality y lo sabía toda España, pero a lo mejor no le doy ni los buenos días, ni la mirada".