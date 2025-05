Koldo Royo desvela la secuela de salud que sufre tras haber perdido 15 kilos en 'Supervivientes'

Si algo ha caracterizado la actual edición de 'Supervivientes', que está a punto de entrar en su recta final, ha sido los abandonos. La primera en marcharse de Honduras, apenas unas horas después de dar comienzo la aventura, fue Beatriz Rico. Poco después fue Rosario Matew y otro exconcursante que activó el protocolo de abandono fue Koldo Royo.

Si bien el chef se negó a irse por la puerta de atrás y se limitó a pedir a la audiencia que no lo salvara. Quería irse pero no abandonar. Finalmente, la audiencia cumplió su deseo y pudo regresar a España. Sin embargo, pese a ya llevar dos semanas en nuestro país, el exconcursante sigue arrastrando algunas secuelas físicas de su paso por los Cayo Cochinos, como así ha revelado él mismo.

Koldo Royo ha explicado que sufre sarcopenia. Se trata de una patología que supone la pérdida de masa muscular, aunque puede estar provocada por diferentes motivos. En este caso, según ha contado a sus seguidores de Instagram, sufre esta dolencia en el tobillo izquierdo. Esto acarrea una disminución en la función muscular y está relacionada con el envejecimiento. Aunque puede acelerarse por la inactividad física y ciertas enfermedades.

Koldo Royo está en manos de profesionales para superar su enfermedad

Tal y como informan desde la Fundación Española de Reumatología, la sarcopenia "es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético, caracterizada por una disminución de la masa, fuerza y función muscular asociada al proceso de envejecimiento que impacta negativamente la funcionalidad y la salud del adulto mayor". Señalan que tiene un "origen complejo y multifactorial" y puede existir una "pérdida muscular" vinculada con el envejecimiento o debido a una notable pérdida de peso, como le ha ocurrido tras su paso por 'Supervivientes'.

En el caso del chef vasco esta patología puede estar relacionada con su brusco adelgazamiento tras las ocho semanas que estuvo en la isla. En este tiempo, Koldo Royo perdió unos 15 kilos. Para recuperar masa muscular debe realizar ejercicio físico y modificar su dieta. Según ha explicado en su perfil de Instagram su entrenadora personal, "toca nutrirse, dormir y entrenar. Estamos varios profesionales en contacto para optimizar su salud". "Ahora hay que tomar proteínas y engrosarte, porque te has quedado como un fideo", bromeaba la profesional.

Tras su regreso a España, el exconcursante hizo un balance muy positivo de su paso por el programa: "Mi concurso ha sido un concurso serio, he sido Koldo Royo en todo momento, todo lo he ido descubriendo, por lo cual no ha habido grandes sorpresas porque todo ha sido un descubrimiento. Lo más importante es no tener desilusiones y no he tenido ni una", reconoce orgulloso.