Koldo Royo no da crédito a los kilos perdidos en 'Supervivientes 2025' y confiesa su rechazo a dos concursantes

El pasado jueves 1 de mayo, Koldo Royo se convertía en el último expulsado de 'Supervivientes 2025'. Una noticia que se tomaba con gran alegría, pues él mismo había pedido a sus seguidores que no le salvasen, ya que quería marcharse del concurso, pero no quería abandonar. Y su deseo se hizo realidad.

Como viene siendo habitual con todos los concursantes expulsados, el chef vasco pudo mirarse en el espejo y contemplar su espectacular cambio físico tras más de 60 días en Honduras. Además, también disfrutó de su primera ducha de agua dulce y de un suculento banquete. Su reacción al verse en el espejo fue de sorpresa mayúscula: "¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas! ¡He perdido mogollón!".

"Estás mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De cara estoy mal la verdad. Habré perdido 14 o 15 kilogramos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo… he perdido mucho. Se me ha caído todo. Me he quedado sin músculos. Es la repera", reconocía Koldo, examinándose de arriba abajo. Además, confesaba que su mujer iba a estar "encantada" con este cambio.

Koldo desvela con quién no compartía el banquete

Posteriormente, llegaba uno de los momentos más esperados de todos los concursantes tras ser expulsados: la ansiada ducha de agua dulce. "¡Qué ganas!", exclamaba el cocinero, que con sus aspavientos nos hacía ver lo mucho que ha disfrutado de ese momento. "Cómo se agradece una ducha… ¡esto es la repera! ¡Qué rico!", comentaba el exsuperviviente, que incluso cogía un poco de agua con su boca para ver si era real todo lo que estaba sucediendo.

Y, finalmente, llegaba el momento de disfrutar de un abundante y suculento banquete. Con los ojos vendados, Koldo, como buen chef, reconocía: "Huele rico, como algo que lleva una salsa de tomate… algo italiano, quizás pizza". Al quitarse la venda, tan solo pudo exclamar: "¡Buah!". Tras lo cual informaba que él fue quien montó el primer Food Trucks de España: "¡Mi especialidad eran los Hot Dogs. ¡Qué ilusión!". Acto seguido, pudo degustar de una deliciosa hamburguesa sin ningún tipo de prisa.

Además, Koldo confesaba que de poder hacerlo, compartiría el banquete con Nieves Bolós, ya que "le gusta mucho la gastronomía". Eso sí, no lo compartiría ni con Anita ni con Montoya, puesto que no le ha gustado su forma de ser, sobre todo por su "educación". "No han salido de la historia suya y Anita es pelear por pelear", sentencia.