Borja González conmociona a todos en 'Supervivientes' por lo ocurrido con su pareja Ana en directo

Los concursantes de 'Supervivientes' llevan ya más de 70 días sin ver a sus familiares debido a su aislamiento en los Cayos Cochinos. Aunque algunos de los que continúan concursando ya han podido ver a sus padres o parejas, otros no han podido hacerlo hasta ahora. Éste ha sido el caso de Borja González, quien ha vivido una gran noche con motivo de su salvación y del reencuentro con su mujer.

Antes de dicho cara a cara, Borja González se ha llevado otra grata sorpresa que ha tenido a su bebé como protagonista. "Has repetido en infinidad de ocasiones que te cuesta mucho recordar la cara de tu crio, de Luca. Es súper normal. Nos cuesta cuando no vemos a una persona durante muchos meses", ha comenzado diciendo para, acto seguido, presentarle un reto que le permitiría ver a Luca y su evolución durante los meses de concurso.

El concursante no se lo ha pensado dos veces y ha participado en una prueba para conseguir tres llaves: una en un mástil, otra sumergida en el mar y otra enterrada en la orilla. Haciendo gala de su destreza en las pruebas, el valenciano ha completado el reto en poco más de dos minutos. Un hecho que le ha permitido ver a su hijo y lo ha hecho junto a Patricia Montero, la pareja de Álex Adrover.

"¡No me lo creo, no me lo puedo creer. Pero cómo ha crecido tanto, si parece que han pasado tres años!", ha exclamado visiblemente impactado al poder ver los primeros pasos de su hijo. "Brutal, muchísimas gracias de verdad. Es el mejor regalo que me podíais dar. Dios mío, parece que han pasado tres años. Muchas gracias", ha proseguido diciendo. En ese instante, el presentador ha añadido: "Nos has pellizcado el corazón viendo las fotos. Es una pena que Ana no haya podido venir". "Me lo puedo imaginar que a ella le cuesta mucho separarse. Queda poco concurso, lo entiendo y son muchos días", le ha excusado él.

Precisamente cuando parecía que Ana, la pareja de Borja González, no iba a aparecer, ésta ha sorprendido a su pareja apareciendo por detrás. "¿De verdad te pensabas que no iba a venir?", le ha soltado justo antes de que éste se abalanzase sobre ella.

Desde el primer momento ambos no han dejado de abrazarse y besarse. "Lo llevo súper bien todo, la casa, el estar con él, el trabajo. Estoy apañándome bien, te lo juro", le ha tranquilizado ella. "Estás muy guapo cariño", ha añadido ante lo que él no ha dudado en pedir: "No se puede quedar, Carlos, lo que queda. No sé si voy a dejar que os la llevéis eh".

"Le veo guapo, le sigo viendo con pectorales que no lo entiendo como los sigue teniendo. Le queda muy bien la barba, la cinta esa que se pone de vez en cuando también, que siempre le digo que no me gustaba. Estaba sufriendo por eso y lo estaba pasando fatal. Te he visto muy mal, te veía fatal, que no eras tú, que no estabas disfrutando, llorando enseguida. Y ahora te estoy viendo súper bien. No queda nada. El último empujón, lo estás haciendo súper bien", ha proseguido calmándole ella antes de que Carlos Sobera cortase la conexión.