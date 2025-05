'Supervivientes 2025' anuncia el concursante salvado de la expulsión y el resultado es inesperado

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' han atravesado ya el ecuador del reality y ya son más de 70 días los que suman de convivencia en los Cayos Cochinos. Con la recta final a la vuelta de la esquina, la expulsión se torna decisiva y es que en menos de 48 horas Pelayo Díaz, Álex Adrover y Joshua Velázquez resultará expulsado de manera definitiva. Todo ello tras la salvación de Borja González que consigue esquivar la expulsión en su primera semana como nominado.

Es necesario remarcar que las últimas nominaciones se llevaron a cabo en La Palapa y siguieron las reglas propias de este reparto de puntos. Por ello, los concursantes pudieron endiñar el punto del que disponían a otro compañero. Además el líder pudo nominar de forma directa. Con todo ello, Pelayo Díaz, Álex Adrover, Joshua Velázquez y Borja González resultaron expuestos.

De vuelta a la salvación, Laura Madrueño ha comenzado anunciando: "Esta noche es más especial que nunca". Tal y como se ha podido ver, en la plataforma de salvación se ha subido el resto de concursantes para posicionarse. De los cuatro nominados, los más respaldados han sido Borja González y Pelayo Díaz. De igual manera, los cuatro nominados han contado con 15 segundos para poder llevar a cabo su alegato para así poder quedarse en el concurso.

Los espectadores señalan a este concursante como el salvado semanal

Con la ceremonia de salvación ya iniciada, es necesario recordar que la presentadora ha cortado las cuerdas de quienes continúan expuestos. El primero en caer al mar como señal de su permanencia en el televoto ha sido Álex Adrover. Acto seguido, Joshua Velázquez ha caído al agua como nominado, mientras que la salvación se ha decidido entre Pelayo Díaz y Borja González.

"El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Álex y Joshua en la expulsión definitiva de este jueves es Pelayo", ha comunicado la presentadora. Una decisión que le concede la salvación a Borja González que consigue hacerse con el apoyo del público en su primera nominación. "Gracias a mi familia, a mis amigos, a todo el equipo y toda la gente que ha perdido un segundo en apoyarme, de verdad", ha comunicado nada más enterarse de la noticia.

La sorprendente reacción de Borja González tras su salvación

A pesar de su salvación, el concursante se ha mostrado especialmente débil. De hecho, no ha dudado en compartir el mal momento que recientemente ha atravesado. Y lo ha hecho visiblemente emocionado. "Quería saber la opinión del público y cómo lo estaba haciendo porque no siento que haya dado todo de mí y no estoy orgulloso. Creo que me estoy volviendo y no quería irme con este sabor agridulce. Soy muy exigente. He pasado por pasarlo mal por mi hijo, llevo un mes con la costilla mal, la cabeza... Creo que no loe estoy ando todo y ahora estoy mucho mejor. Esto me ha dado un subidón y voy a darlo todo", ha compartido frente a la sorpresa de Laura Madrueño.