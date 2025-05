Isabel Rábago deja claro por qué ha elegido a Sonsoles para su regreso tras su despido de Telecinco

El pasado lunes, Isabel Rábago sorprendía al fichar como nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' coincidiendo con el estreno de 'La familia de la tele. Así, la periodista reaparecía en televisión después de su despido de Mediaset y de 'Vamos a ver'.

La salida de Isabel Rábago de Mediaset sigue teniendo grandes incógnitas sobre los motivos. Y es que hasta ahora la periodista ha preferido guardar silencio y mantenerse en segunda línea.

No obstante, este miércoles, Isabel Rábago ha concedido unas declaraciones exclusivas a El Confi TV dando algunas claves de por qué ha tardado tanto en fichar por un programa de televisión y por qué ha elegido el espacio de Sonsoles Ónega.

"He empezado en Antena 3 en el momento en el que he podido empezar en Antena 3. He estado respetando absolutamente todos los acuerdos que tenía firmado con mi anterior productora y mi anterior etapa. Y en el momento en el que he finalizado con todo ello me he puesto a trabajar", asegura la periodista.

Isabel Rábago se pronuncia tras su fichaje por el programa de Sonsoles

En ese sentido, Isabel Rábago confiesa que ha tenido propuestas en este tiempo. "No me han faltado propuestas desde el primer día. Estoy muy contenta y muy orgullosa. Me centré absolutamente en la abogacía y sigo centrada en la abogacía", asevera al respecto.

Al preguntarle sobre su fichaje por 'Y ahora Sonsoles', Isabel Rábago se muestra feliz por poder trabajar de nuevo con Sonsoles Ónega tras 'Ya es mediodía'. "Estoy encantadísima de estar en el equipo de Sonsoles. Conozco no solamente a Sonsoles con la que he trabajado años y es una grandísima profesional, también a todo el equipo de dirección, redacción... entrar en Antena 3 ha sido reencontrarme con muchísimos compañeros que habían optado por dejar mi anterior etapa y lanzarse a nuevos retos profesionales", sentencia.