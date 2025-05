Isabel Rábago habla en estos términos tras su cese de Telecinco y fichar por Sonsoles: "Todo pasa por algo"

Sorpresa mayúscula la que se ha producido este lunes 5 de mayo en 'Y ahora Sonsoles'. Mientras en La 1 de TVE se estrenaba por todo lo alto 'La familia de la tele', Sonsoles Ónega anunciaba eufórica el fichaje de una nueva colaboradora: Isabel Rábago. De esta forma, la periodista ha regresado a la televisión tras su fulminante despido de Mediaset.

La alegría tanto de la presentadora como de su nueva colaboradora era más que evidente. Y es que ambas vuelven a trabajar juntas después de coincidir en dos programas de Telecinco: 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', espacios que condujo Sonsoles Ónega antes de su salto a las tardes de Antena 3. De ahí el entusiasmo que ha mostrado al presentar a su nueva compañera.

"¡Qué ven mis ojos! ¡Bienvenida, querida, háganla ya suya porque es nuestra!", exclamaba la ganadora del Premio Planeta, mientras el público estallaba en aplausos hacia la nueva colaboradora. Ya por la noche, la también abogada compartía un vídeo en sus redes sociales dando las gracias por todo el cariño recibido tras su debut en Antena 3. Y mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

Isabel Rábago, eufórica tras su incorporación a 'Y ahora Sonsoles'

"Ya estoy en casa. Hoy ha sido un día de muchísimas emociones. Estoy inmensamente feliz. Ha sido llegar a Antena 3 y me he encontrado como en casa. Desde recepción, maquillaje, por los pasillos, con el equipo de 'Y ahora Sonsoles', cámaras… No tengo palabras. Y encontrarme con Sonsoles ha sido maravilloso, y con todo el equipazo", comenzaba diciendo Isabel Rábago.

Además, la periodista ha querido agradecer todos mensajes que ha recibido en las últimas horas: "Agradezco cada uno de los mensajes que me enviáis. Tengo el teléfono petado de mensajes de tanto cariño. He vuelto cuando tenía que volver. Empiezo una nueva etapa, empiezo una nueva vida y estoy feliz. Seguiré con la abogacía, por supuesto, pero no sabéis lo pletórica que estoy. Me lo he pasado muy bien. Estoy inmensamente feliz.

"Quiero hacer este video para agradeceros todos los mensajes que recibo a través de redes y que todo pasa por algo. Un beso enorme. Gracias", concluía Isabel Rábago, visiblemente emocionada por su vuelta a la televisión.