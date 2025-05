Horóscopo de hoy, lunes 26 de mayo de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Después de decir adiós al fin de semana, arrancamos la quinta y última semana del mes de mayo de 2025 con otro nuevo lunes. ¿Cuál va a ser el devenir este día 26 para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Hoy día 26 Mercurio ingresa en Géminis y los signos de aire –Géminis, Libra, Acuario, estarán brillantes e inteligentes, y tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. Estamos bajo el influjo de la Luna Nueva, que tiene lugar mañana día 27 en Géminis. Su energía contribuye a que sintamos curiosidad por todo lo que nos rodea y potencia nuestra inteligencia. Con Venus en Aries la pasión es la gran protagonista en el amor, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

ACUARIO GÉMINIS ARIES PISCIS VIRGO ESCORPIO SAGITARIO CAPRICORNIO CÁNCER TAURO LIBRA LEO

Descubre ya cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 26 de mayo de 2025:

Horóscopo diario lunes Acuario

La suerte es tu aliada. Prepárate para vivir nuevas experiencias y hacer realidad tus sueños más anhelados. Tus posibilidades de prosperar se multiplican. No dejes pasar oportunidades y atiende las cuestiones materiales.

Horóscopo diario lunes Escorpio

La energía lunar te regenera y te ayuda a dejar atrás situaciones agobiantes y a apostar por lo nuevo. Hay en juego algo importante por lo que luchar y hacer valer tus derechos. Procura actuar con libertad en vez de presionarte con exigencias que te condicionan.

Horóscopo diario lunes Aries

Con el planeta Venus en tu signo estás muy seductor y carismático, y la vida te muestra su mejor cara. Ahora sí empiezas a ver la luz y el final de un momento complicado que has estado viviendo. Puede surgir un viaje que te hará feliz.

Horóscopo diario lunes Géminis

Además del Sol y Júpiter en tu signo, hoy ingresa Mercurio y vas sacar tu mejor versión, destacando allí donde vayas. Es tu momento y debes aprovechar para avanzar en lo que deseas porque con tu ingenio nada se te resistirá.

Horóscopo diario lunes Tauro

Tú necesitas pisar terreno firme y ahora hay mucha inseguridad en tu vida. Pero la energía astral aparta los nubarrones para que te sientas confiado y tomes decisiones que te favorezcan. Hoy la Luna en tu signo puede traerte una bonita sorpresa.

Horóscopo diario lunes Virgo

Vas a experimentar un cambio muy positivo que te ayudará a vibrar de nuevo con ilusiones. Saldrás de tu aislamiento y las circunstancias te animarán a unirte a otras personas que serán como un soplo de aire fresco en tu vida.

Horóscopo diario lunes Cáncer

El entorno pretende desestabilizarte, pero nadie lo va a conseguir porque tienes la protección lunar para que nada pueda contigo. Tu intuición te ayudará a entender situaciones que se te escapaban. No confíes en quien no conoces a fondo porque pueden decepcionarte.

Horóscopo diario lunes Piscis

Tendrás muy claros tus objetivos y también las personas que vas a elegir para que compartan tu camino. Pierde el miedo a salirte del guion y deja que tu creatividad te guíe, y verás qué buenos resultados obtienes. Se solucionar un tema familiar.

Horóscopo diario lunes Libra

Necesitas certezas antes de avanzar, y la vida te las va a dar. Has sobrevivido a mucho caos y ahora es el momento de sentir la serenidad. Podrías incrementar tus ganancias o lograr un cambio que suponga una gran mejora. Los viajes serán fuente de alegrías.

Horóscopo diario lunes Leo

Intuías la traición, pero aun así diste una oportunidad a quien no se lo merecía. Pasa página y sonríe, que vienen nuevos amigos que te harán feliz y que te ayudarán a recuperar la fe en ti mismo. No permitas que tu optimismo te abandone, que vales mucho.

Horóscopo diario lunes Sagitario

La energía lunar te aporta equilibrio, paz, armonía, y todo sucederá cuando sea el momento. Un asunto que te preocupa dará un giro positivo y las circunstancias desfavorables desaparecerán, despejando tu camino de inconvenientes. Confía.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Puedes tener altibajos, pero la Luna te revitaliza para que no te venza el desánimo. Y también puede traerte una buena noticia profesional. No le cuentes a nadie que no sea de tu confianza tus proyectos y así evitarás que se malogren antes de ver la luz.