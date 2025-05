Horóscopo semanal, del 26 de mayo al 1 de junio de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana alcanzamos la quinta y última semana del mes de mayo de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

El día 26 Mercurio ingresa en Géminis y los signos de aire –Géminis, Libra, Acuario, estarán brillantes e inteligentes, y tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. Estamos bajo el influjo de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 27 en Géminis. Su energía contribuye a que sintamos curiosidad por todo lo que nos rodea y potencia nuestra inteligencia. Con Venus en Aries la pasión es la gran protagonista en el amor, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Además, esta semana vamos a apostar por el amarillo, que es un color desafiante, asociado al sol y la energía. Simboliza la alegría, el optimismo, el poder, la riqueza y acción, pero, atentos, porque es un color muy ambiguo y la gente a veces lo asocia a energías negativas. El amarillo invoca sentimientos fuertes y llama nuestra atención porque es muy visible. Este color te ayuda a decidir de una forma rápida, y las decisiones son racionales y no con el corazón.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Con esta Luna Nueva, la suerte es tu aliada. Prepárate para vivir nuevas experiencias y hacer realidad tus sueños más anhelados. Tus posibilidades de prosperar se multiplican. No dejes pasar oportunidades y atiende las cuestiones materiales. Habrá más sensualidad y pasión en tu vida, así que prepárate para lanzarte por una montaña rusa de emociones.

Horóscopo semanal Escorpio

Esta Luna Nueva te regenera, ayudándote a dejar atrás situaciones agobiantes y a apostar por lo nuevo. Hay en juego algo importante por lo que luchar y hacer valer tus derechos. Procura actuar con libertad y autonomía, en lugar de presionarte con exigencias que te condicionan. No pongas barreras a tus sentimientos para vivir el amor con plenitud y pasión.

Horóscopo semanal Aries

Con Venus en tu signo estás muy seductor y carismático, y la vida te muestra su mejor cara. Ahora sí empiezas a ver la luz y el final de un momento complicado que has estado viviendo. Tendrás éxito en todo lo que emprendas estos días porque actuarás con energía y buena voluntad. Esta Luna Nueva puede traerte un viaje que te hará feliz. El 24 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Géminis

Con el Sol, Júpiter, Mercurio (a partir del día 26) y la Luna Nueva en tu signo, vas a sacar tu mejor versión y destacarás donde vayas. Es tu momento y debes aprovechar para avanzar en lo que deseas porque con tu ingenio nada se te resistirá. Recobrarás el equilibrio y volverás a sentirte bien, con ganas de compartir alegrías e ilusiones. El 27 y 28 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Tauro

Tú necesitas pisar terreno firme y ahora hay mucha inseguridad en tu vida. Pero esta Luna Nueva aparta los nubarrones para que te sientas confiado y tomes decisiones que te favorezcan. Vive con intensidad y sin temor a que las cosas no salgan como deseas. La Luna en tu signo, los días 25 y 26, puede traerte una bonita sorpresa que te haga ver la vida con otros ojos.

Horóscopo semanal Virgo

Esta Luna Nueva es fabulosa para ti. Vas a experimentar un cambio muy positivo que te ayudará a vibrar de nuevo con ilusiones. Saldrás de tu aislamiento y las circunstancias te animarán a unirte a otras personas que serán como un soplo de aire fresco en tu vida. Permítete cometer algún error. No seas tan exigente contigo mismo y siéntete orgulloso de tus logros.

Horóscopo semanal Cáncer

El entorno pretende desestabilizarte, pero nadie lo va a conseguir porque tienes la protección de esta Luna Nueva para que nada pueda contigo. Lograrás llevar a buen término tus planes, pero con mucha paciencia y algunas renuncias. Tu intuición te ayudará a entender situaciones que se te escapaban. El 29 y 30 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Piscis

Tendrás muy claros tus objetivos y también las personas que vas a elegir para que compartan tu camino. Pierde el miedo a salirte del guion y deja que tu creatividad te guíe, y verás qué buenos resultados obtienes. Se valorará mucho tu capacidad de trabajo y, más aún, el buen ambiente que crearás a tu alrededor. La Luna Nueva trae solución a un tema familiar que te inquieta.

Horóscopo semanal Libra

Necesitas certezas antes de avanzar, y la Luna Nueva te las va dar. Has sobrevivido a mucho caos y ahora es el momento de sentir la serenidad. Podrías incrementar tus ganancias o lograr un cambio que suponga una mejora en tu vida. Pondrás mucha energía en el amor, y eso te permitirá superar las dificultades y los momentos complicados. Los viajes serán fuente de alegrías.

Horóscopo semanal Leo

Intuías la traición, pero aun así diste una oportunidad a quien no se lo merecía. Pasa página y sonríe, que esta Luna Nueva te trae nuevos amigos que te harán feliz. Con el guerrero planeta Marte en tu signo, tu personalidad destacará con fuerza, y vas a disponer de mucha energía para resolver situaciones y encontrar soluciones a lo que te preocupa.

Horóscopo semanal Sagitario

La Luna Nueva enfrente de tu signo te aporta equilibrio, paz y armonía, animándote a dejarte llevar y a no intervenir porque todo sucederá en el momento adecuado. Un asunto que te preocupa dará un giro positivo y las circunstancias desfavorables desaparecerán, despejando tu camino de inconvenientes. Confía. Escucha a tu corazón a la hora de tomar decisiones.

Horóscopo semanal Capricornio

Puedes tener altibajos, pero esta Luna Nueva te revitaliza para que no te venza el desánimo. Y también puede traerte una buena noticia profesional. No le cuentes a nadie que no sea de tu confianza tus proyectos y así evitarás que se malogren antes de ver la luz. Todo apunta a que una historia que creías terminada vuelve a surgir y te enciende el corazón.