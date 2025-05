Gabriela se desata y señala en directo las sospechas de muchos sobre Anita en 'Supervivientes 2025'

La llegada de Gabriela a los Cayos Cochinos y su reencuentro con Montoya y Anita Williams no ha dejado indiferente a ningún espectador de 'Supervivientes'. Aunque en un primer momento, la joven iba a sorprender a su pareja, Manuel González, ésta ha acabado protagonizando un fuerte choque contra Anita y Montoya. La joven se ha mostrado especialmente crítica con Anita Williams a la que ha acusado de doblegarse a favor de Montoya. La réplica por parte de los concursantes no se ha hecho esperar.

El encontronazo ha comenzado cuando Gabriela ha aparecido en la playa por sorpresa y se ha referido a Montoya como su "teatrero favorito". "Me sorprende que me lo digas tú, una persona que se ha llevado perdonando cuernos siete veces", le ha reprochado Montoya.

Ante ello, Gabriela ha saltado diciendo: "Te llamo teatrero porque principalmente dijiste "yo me acosté con Gabriela por mi ego de hombre"". No sólo Montoya ha sido señalado por la visita del reality puesto que, en mitad de dicho ataque, Gabriela se ha dirigido a Anita para acusarla de ser "el perrito faldero" del concursante.

Anita Williams, en el punto de mira de Gabriela en 'Supervivientes'

"Y tú ahora eres el perrito faldero de él que todo lo que él te diga lo haces, le dejas ganar en una prueba. Antes hacías una prueba increíble y ahora le dejas ganar a él", le ha reprendido en referencia a la polémica participación de Anita en la última prueba de pre-líder. "Mira cómo está mi mano. La gente que me conoce sabe que odio perder hasta en las canicas", ha respondido la principal aludida.

Un argumento que no ha hecho callar a Gabriela. "Yo el otro día te vi como le miraste y te tiraste para abajo", le ha recordado. "No aguantaba más o es que no veías cómo me temblaba todo el cuerpo", le ha respondido la superviviente visiblemente indignada. "Anita eres el perrito faldero de Montoya últimamente y todo lo que dice Montoya, te viene bien", ha vuelto a atacarla la joven.

Por su parte, Anita Williams le ha soltado: "Tú lo llevas siendo toda la vida". Asimismo, no ha dudado en preguntarle en qué se basaba para soltar dicha acusación. "Os lleváis un rollo... y luego os veo como estáis todo el rato tiki tiki tiki", ha esgrimido Gabriela. Acto seguido, Anita Williams ha zanjado el asunto arreándole: "¿A ti te importa algo? Al menos tenemos a alguien. Me gustaría verte a ti en esta experiencia a ver cómo la pasas reina".

Así pues, para sorpresa de todos y ante la intervención de Sandra Barneda, Anita Williams ha asegurado: "Contra ella no hay nada y contra su novio menos". De igual manera, la concursante no ha dudado en asegurar: "Que te digo que yo en contra tuyo no tengo nada. Si quieres que lo tengamos, lo tenemos. Pero no lo quiero tener".