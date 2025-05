Gabriela, novia de Manuel, da un tremendo repaso a Anita y Montoya por lo visto en 'Supervivientes'

Sin lugar a dudas Anita y Montoya están siendo los auténticos protagonistas de 'Supervivientes 2025', como ya lo fueron de la pasada edición de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, su actitud en el reality está siendo muy criticada por algunos, como es el caso de Gabriela, la novia de Manuel González, quien cargó duramente contra ellos en '¡De viernes!'.

Las idas y venidas de la expareja están haciendo las delicias de muchos de los seguidores de 'Supervivientes'. Pero, para otros, no es más que un montaje para que se hable de ellos. De ser así, lo están consiguiendo. Y es que sus momentos en Honduras están siendo los más comentados en todos los programas de Telecinco, como 'TardeAR', 'Vamos a ver' o '¡De viernes!'.

Precisamente al programa conducido por Bea Archidona y Santi Acosta acudió la pasada noche Gabriela, la actual pareja de Manuel González, otro de los concursantes de 'Supervivientes 2025' y en cuya tentación cayó Anita en 'La isla de las tentaciones', provocando su ruptura con Montoya. Gabriela no dudó en salir en defensa de su novio, atizando de paso a sus compañeros de concurso.

La novia de Manuel sentencia el concurso de Anita y Montoya: "Me cansan"

"Montoya y Anita ya me cansan, me pesan. Se me hacen pesados cuando hablan, cuando empiezan a discutir", ha dejado claro la joven. Pero, lejos de quedarse ahí, ha ido más allá: "Tienen afán de protagonismo y 'Supervivientes' se trata de sobrevivir, no de hacer el payaso", ha sentenciado. Una opinión compartida por el resto de colaboradores de '¡De viernes!', a excepción de Terelu Campos, su única defensora.

"Y de hacer un programa de televisión tres veces a la semana", le ha recordado la colaboradora, poniendo en valor así el concurso de la expareja. Tras esto, Gabriela ha vuelto a salir en defensa de Manuel, dejando claro que "lo está haciendo bien y le dice lo que piensa a todos en la cara". Unas palabras con las que se ha mostrado de acuerdo María Jesús Ruiz: "Lo que está claro es que Manuel es un auténtico descubrimiento, que les hace frente a todo y que no va por detrás. Coge a uno y le lanza lo que haga falta. ¡Manuel, a la final!".

Por su parte, Gloria Camila, nueva colaboradora del programa, ha querido dar un consejo al ex tentador: "Tiene que ser inteligente y salir de lo que es Montoya y Anita". Las numerosas salvaciones que acumula el joven pone de manifiesto que es uno de los concursantes favoritos para llegar a la final y, quien sabe, si para alzarse con la victoria. Aunque no lo va a tener nada fácil, ya que Montoya y Anita también cuentan con un gran número de seguidores.