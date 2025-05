El testimonio de gran impacto de Pelayo Díaz en 'Supervivientes 2025': "No lo he contado nunca"

Pelayo Díaz ha dado un paso al frente en 'Supervivientes 2025' y ha cruzado el conocido como puente de las emociones. Se trata de una de las pruebas más duras para los concursantes a nivel emocional y en el caso del asturiano no ha sido para menos puesto que ha tenido que afrontar temas como su dura infancia, el peso de la fama o su paso por terapia.

Tal y como ha desvelado, Pelayo Díaz estudió en un colegio de monjas donde no tuvo una infancia fácil. "Estudié catorce años en un colegio de monjas del cual nunca he dicho el nombre porque lo pasé muy mal", ha comenzado diciendo. Con la voz entrecortada, Pelayo ha relatado: "Pasé cosas que ni siquiera a mis padres les he contado nunca... El bullying que sufrí desde muy pequeño, sé que es algo que está a la orden del día tristemente y ni ningún niño tendría que sufrir por parte de sus compañeros, pero siento que desde pequeño era el enano, el maricón, no se me escuchaba y no se me hacía caso".

El durísimo episodio por el que tuvo que pasar Pelayo Díaz en su infancia

En la misma línea, Pelayo Díaz ha recordado cómo sólo tenía amigas en el colegio: "No se me escogía para jugar al fútbol en el colegio porque no se me daba bien. Jugaba con las niñas porque sentía que a lo mejor empatizaba más conmigo y un día llegué a clase y ninguna de mis amigas me hablaba, ninguna, ni siquiera mi mejor amiga".

Un episodio motivado por la decisión de una monja: "En un momento en el que la profesora estaba distraída vino la profesora y me dijo: "es que la monja nos ha pedido que no hablemos contigo porque tienes que hablar con los niños". Yo me di cuenta que me había quedado sin amigos porque no tenía amigos chicos y mis amigas de repente no me hablaban y estuve así una semana sin que nadie me hablara porque a una monja se le había ocurrido que los niños tenían que jugar con los niños y las niñas con las niñas".

"Me está costando muchos años de terapia": Pelayo Díaz se abre en canal

Así pues, durante el puente, el estilista ha dado a conocer cómo ese episodio ha forjado su carácter. "Como en ese momento para que se me escuchara tenía que ser súper cortante, hoy en día soy muchas veces cortante y brusco cuando en realidad no hace falta porque la gente me escucha y me valora", ha reconocido.

En la misma línea, el concursante de 'Supervivientes' ha asegurado estar en terapia. "No tengo que ser ese Pelayo ya, pero me está costando muchos años de terapia. Es algo que sé que tengo que cambiar y quiero cambiar porque encima curiosamente trato así a la gente que mas me importa. A mí hermana justo hace tres años tuve una discusión muy grande y es la persona a la que más me duele haberle hablado mal y siento que la hice daño y nos dijimos cosas que duelen. Siento que no hace falta ser así o dar esos golpes en la mesa y poco a poco lo voy cambiando", ha proseguido diciendo Pelayo Díaz visiblemente emocionado.