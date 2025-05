Makoke paraliza una prueba en 'Supervivientes 2025' y se ve obligada a abandonar por su dolencia

No están siendo días fáciles para Makoke en 'Supervivientes 2025'. Tras superar el ecuador del concurso y a consecuencia de una lesión, la concursante ha tenido que abandonar en pleno directo una de las pruebas más decisivas para los supervivientes. En concreto, los habitantes de los Cayos Cochinos se disputaban una suculenta recompensa en la conocida como 'Liga de los Dioses'.

Un circuito de pruebas en el que Makoke no ha podido clasificarse y es que en mitad de la primera dinámica, la concursante salía del mar visiblemente afectada. Cabe destacar que esta primera prueba ha enfrentado a todos los habitantes de las diferentes playas. En esta ocasión, dichos concursantes debían meterse en el mar para hacerse con distintos balones que, acto seguido, debían lanzar para así encestar. Los primeros en hacerlo lograrían clasificarse para las dos siguientes retos.

Con Damián Quintero ya clasificado, Makoke y el resto de concursantes se disputaban las plazas restantes. Un momento de gran tensión en el que la superviviente no ha podido más. Con rostro compungido y tocándose el brazo, Makoke ha abandonado el mar asegurando no poder continuar. "Makoke sigue intentándolo y además como veis tiene esa herida en el brazo. Ahora lo veréis que lo tiene vendado, pero se está quejando", ha comentado Laura Madrueño.

"Makoke, si te duele y no te encuentras bien, si prefieres parar, quédate ahí en la plataforma", le ha instado la presentadora. Acto seguido, Makoke ha podido asegurar entre lágrimas y con la voz temblorosa: "No quería jugarlo porque sabía que con agua dulce, llevo tres días sin bañarme porque me pica, lo tengo en carne viva de la prueba del otro día y ahora me pica mogollón".

Al ver visiblemente abatida a la concursante, Laura Madrueño ha querido remarcar: "Pero lo has hecho fenomenal. No solo lo ha intentado, sino que ha recuperado las tres boyas" "¡Me da mucha rabia, de verdad!", ha concluido exclamando Makoke.