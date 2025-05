Chanel tira de la manta sobre la polémica de Melody en Eurovisión y airea las "cosas que pasan por detrás"

Chanel Terreno entiende mejor que nadie por lo que está pasando Melody tras su paso por Eurovisión 2025, y es que ella estuvo en su misma situación en el año 2022, cuando representó a España en el festival europeo de la canción. Aunque en su caso tocó el triunfo con las manos, pues quedó en una merecidísima tercera posición, mientras que la sevillana obtuvo la antepenúltima.

Por tal motivo, Chanel no ha dudado en mandarle todo su apoyo a Melody. En declaraciones para Europa Press, la artista reconoce que "empaticé muchísimo con ella. Y estoy super feliz de como lo hizo, esa es la verdad". Sobre la polémica generada con las votaciones, la cantante deja claro que "yo no me meto en polémicas. Yo soy artista, no geopolítica".

Chanel sobre la polémica generada: "Sé las cosas que pasan por detrás"

Aunque añade: "Lo que sí sé es que, como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás, empatizo muy bien con Melody y sé lo que tiene que estar sintiendo. Y con todo el equipo de TVE y máximo apoyo para ellos". Sobre si ha hablado con ella, Chanel reconoce que "le envié un mensaje pero no me ha contestado, obviamente, porque acaba de llegar. Hay que darle espacio. Es que es mucha presión", sentencia.

Chanel fue la encargada de dar los puntos de España durante la gran final de Eurovisión del pasado sábado. Pese a estar en maquillaje e ir "pillados de tiempo" cuando actuó España, paró todo para ver a Melody. A través de sus redes sociales, la que fuera nuestra representante hace tres años también le brindó todo su apoyo. Y es que, ella mejor que nadie sabe por lo que debe estar pasando y toda la presión a la que está siendo sometida.