Arturo Valls aclara si continuará en Antena 3 tras su fichaje en TVE con 'That's My Jam': "No tengo contrato"

Arturo Valls regresó este martes a 'La Revuelta' justo antes del estreno de 'That's my jam', el nuevo concurso que conducirá desde esta semana en prime time de La 1. Y si bien estaba dispuesto a discutir todos los detalles del formato musical con David Broncano, el presentador terminó sincerándose sobre su 'affair' con TVE después de años ligado a Atresmedia y cómo es su relación actual con el grupo.

Nada más llegar al escenario de 'La Revuelta', el humorista no tardó en confesar cómo Televisión Española era hasta el momento su único terreno televisivo aún por conquistar. "La que me faltaba", señaló entre risas el invitado antes de comenzar a repasar su bagaje por las distintas cadenas, entre las que figuran Cuatro, Telecinco, La Sexta y su "relación más duradera", Antena 3.

Arturo Valls sobre su situación actual en Atresmedia: "Tengo una relación abierta"

Y ante su salto a La 1 con 'That's my jam', David Broncano no pudo evitar preguntarle si había tenido que cortar lazos con Atresmedia, como fue el caso de Valeria Ros al fichar por su espacio. "Sigo, pero ahora tengo una relación abierta. Me dejan, es la televisión abierta. A algunos nos dejan", señaló con sorna Arturo Valls, asegurando que el grupo de San Sebastián de los Reyes no tiene problema con sus incursiones en otras cadenas.

Si os preocupa vuestra relación, no hagáis bromas durante el sexo. Puede ser un antes y un después. Tú eliges, relación o anécdota. #LaRevuelta @ArturoValls pic.twitter.com/jojOE8BT7x — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2025

"No es que me hayan dejado, es que no tengo contrato de cadena, pero sigo manteniendo las relaciones, es la más estable que he tenido", aclaró entonces el invitado ante el asombro del presentador y compañía, que no lograban entender la flexibilidad que Antena 3 le permitía para conducir un espacio en otra cadena.

Y más tarde, Arturo Valls no dudó en ofrecer un pequeño adelanto de lo que minutos más tarde se estrenaría en el prime time de la cadena. "Igual la gente se me pone un poco en contra, pero veo el programa de vez en cuando y me da mucha rabia la peña que en mitad de la entrevista", comentó descolocando a David Broncano antes de comenzar a cantar desde el sofá.

"Estoy hablando de lo de Amaia, guapísimo, pero si no sabes hacer entrevistas y tienes que acabar cantando, pues no hagas entrevistas", aclaró con sorna el presentador, recordando el aplaudido número de la ganadora de 'Operación Triunfo' en el espacio de La 1, donde estrenó 'Tengo un pensamiento' con una elaborada actuación que comenzó en mitad de la entrevista y terminó en el exterior del teatro con un despliegue de músicos y figurantes.