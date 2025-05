Antonio Rossi deja a Montoya por los suelos por su "juego sucio" con Anita en 'Supervivientes 2025'

Semana tras semana, Anita Williams y Montoya parecen estar cada vez más cerca de reavivar la chispa del amor que apagaron en su paso por 'La isla de las tentaciones'. La antigua pareja no para de protagonizar momentos de complicidad en 'Supervivientes 2025', pero su segunda oportunidad no parece estar convenciendo a todos los espectadores. Sin ir más lejos, Antonio Rossi no ha dudado en sentenciar al sevillano desde 'Vamos a ver' por su juego emocional con la concursante.

"¡Siempre que estamos juntos, hace viento!", comenzó exclamando la de Barcelona en un nuevo vídeo del reality que el 'Club social' del programa comentaba esta viernes. En él, los que una vez fueron novios se abrazaban acaramelados ante el fuerte temporal. "¿Esto qué es, una señal?", preguntó entonces el de Utrera, especulando sobre la posibilidad de que el universo esté en contra de su reconciliación.

Antonio Rossi clama alto y claro contra el trato de Montoya a Anita: "No le dice nada bonito"

"A lo mejor no se puede. ¿No será Zeus o alguien que levanta cielos huracanados del levante o del poniente? Pero bueno", bromeó Montoya mientras Anita le dedicaba un "te quiero". "No me puedes dar un beso, porque tengo el bañador rojo y paso de tonterías y de especulaciones. Ahora con el viento y esto se pone de una forma", comentó el concursante, generando más de una reacción en el plató de 'Vamos a ver', empezando por Antonio Rossi.

Antonio Rossi en 'Vamos a ver'

"En Honduras no sé qué pasa, pero me la pone dura", sentenció finalmente desde el humor. Sin embargo, su reflexión no gustó demasiado a Alexia Rivas. "¡Qué fino! ¿Y yo por qué tengo que saber el estado vital de su miembro?", clamó la colaboradora del matinal de Telecinco nada más ver las imágenes, que ha manifestado en varias ocasiones su rechazo por el andaluz. "Es muy ordinario", añadió.

Fue entonces cuando Antonio Rossi echó por tierra el acercamiento entre ambos desenmascarando a Montoya. "Está claro que no la quiere y que no está enamorado de Anita. No le dice nada bonito, sólo le dice todo en un contexto carnal y de atracción. Se ve que la otra está completamente prendida de él. No se da cuenta", explicó el periodista.

"Me da mucha pena", señaló Alejandra Rubio poco después, que lamentó la situación de la catalana. "Cuando salgan, sus amigos y sus familias les dirán lo que ha visto el público. Yo también tengo claro que él no le quiere", insistió la hija de Terelu Campos. "Él no dice que la quiere, dice que le pone, que es distinto. Sólo se refiere a ella por sus actitudes físicas", añadió finalmente.