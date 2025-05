Antonio Rossi arma jaleo con lo que suelta de Pelayo Díaz y su papel en 'Supervivientes 2025'

Pelayo Díaz volvió a alzarse con el collar de líder este jueves durante la última gala de 'Supervivientes 2025', pero la dura decisión que tuvo que tomar justo después le valió una nueva polémica. Su sonado enfrentamiento con Montoya en la Palapa ha sido objeto de debate en 'Vamos a ver', donde Antonio Rossi no se ha cortado al sentenciar de lleno el paso del estilista por Honduras.

"Fue como si hubiese tenido un apagón en la cabeza Pelayo, es una de las mayores idas de olla que he visto en la Palapa", comenzó advirtiendo Joaquín Prat en el 'Club Social' del programa cuando recordaron la fuerte disputa entre el sevillano y el diseñador. Al parecer, al dúo de 'La isla de las tentaciones' no le sentó demasiado bien que Pelayo se refiriese a ellos como Pimpinela, lo que desató un cruce de acusaciones en directo.

Antonio Rossi, contundente sobre el concurso de Pelayo Díaz en 'Supervivientes': "Se le fue la pinza"

Pero Antonio Rossi no ha dudado en romper una lanza a favor de la actitud del polémico concursante. "Se le fue la pinza, pero me pareció gracioso. Pelayo Díaz es la revolución de este programa, porque dentro de que es comedido y sabe medir los tiempos, te dice todo a la cara", sentenció el colaborador de 'Vamos a ver', insistiendo en lo bien que se está desenvolviendo el estilista en la supervivencia.

Antonio Rossi en 'Vamos a ver'

"Te mete unos zascas sin despeinarse y no le hace falta hacer el panoli como a Montoya y Carmen, que tienen un humor añejo", añadió el tertuliano, que continuó con su defensa. "Me parece Pelayo uno de los mejores concursantes de 'Supervivientes'. Tuvo ayer un 'black out', pero desde el comienzo ha sido el más valiente, el que no se ha callado. Ha dicho las cosas a la cara y está haciendo un concurso magnífico", subrayó el periodista.

Sin embargo, Carmen Borrego no tardó en frenar a Antonio Rossi y su férrea campaña a favor del diseñador. "Hemos visto a Pelayo poniendo verdes a sus compañeros. Es buen concursante, no lo dudo, pero no digamos que es el que más cosas dice a la cara porque no es verdad", advirtió la hermana de Terelu Campos. Unas palabras que más tarde suscribiría Sandra Aladro.

"Creo que es muy difícil fingir durante 24 horas y lo comprobamos en el 'black out' que dice Joaquín. Pelayo Díaz intenta dar constantes lecciones de educación y ayer quedó claro que es humano y que todo el mundo en un momento dado patina", advirtió la periodista del corazón, echando por tierra el título de concursante ejemplar que Rossi había adjudicado minutos antes al líder de Playa Furia.