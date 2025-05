Ana Rosa resume su verdadera opinión sobre Melody en una palabra y se atreve con esta comparación

'El programa de Ana Rosa' ha abordado la sonada rueda de prensa de Melody con RTVE en la que no se mordió la lengua y lanzó varias críticas a la organización del ente público por la puesta en escena y por no permitirle a ella tomar decisiones en ese aspecto. "No he podido ser yo", afirmó la sevillana.

"Melody dio su esperada rueda de prensa y la verdad es que no se calló nada de nada. Cargó contra RTVE por el control que ejerció sobre su actuación y dijo que, por contrato, no podía hablar de política. Aunque la cadena lo ha negado", ha introducido Jano Mecha, copresentador de la sección 'El Aperitivo'.

Tras emitir una pieza resumen con los titulares más destacados, Máximo Huerta ha sido el primero en opinar: "Me encanta punto por punto. Porque ahora le están diciendo de todo, que si revenida, que si no asume las críticas, que si soberbia. Llevamos semanas diciéndole 'diva, diva' y, cuando actúa como diva, la gente dice: 'es que es diva'. A ver, aclárate".

"Ella dijo de María Eizaguirre (dircom de RTVE) que era la que más le había apoyado. Ella puede pensar lo que quiera y a lo mejor está molesta porque no se vio un plano o tal, pero es verdad que cuando uno va a Eurovisión hay un equipo que decide este tipo de cosas", ha comentado Ana Rosa Quintana, rompiendo una lanza a favor de Televisión Española.

"¿Pero no crees que la opinión de la artista también es importante ahí?", le ha cuestionado Máximo Huerta. "Sí, a lo mejor ha habido choque y no se le ha escuchado, pero también es normal que haya un coreógrafo que decida. Pero fíjate, yo no lo vi como que hizo una crítica feroz a RTVE. Ella contaba su opinión", ha declarado la presentadora de Telecinco, restándole polémica al asunto.

"Fue valiente en determinadas afirmaciones", ha apostillado Sandra Aladro. En ese momento, Ana Rosa Quintana ha llegado a comparar a Melody con una grande del artisteo en la historia de nuestro país: "En la forma de hablar me recordó mucho a Carmen Sevilla".

"Al primer programa que va a ir no va a ser de TVE", ha apuntado por su lado Jano Mecha, aludiendo al conflicto entre Melody y 'La Revuelta' de Broncano por sus burlas dos días después de la final de Eurovisión. "Claro, si no te han tratado bien, por qué vas a querer ir a un programa donde se han burlado de esa manera aunque parezcan bromas muy de bar", ha opinado Máximo Huerta.

"Aquí está invitada formalmente y esta es tu casa", ha dicho Jano, instándole a visitar el plató de 'El programa de Ana Rosa'. "Ella es una fiera en el escenario, lo da todo. Tiene muchas tablas", ha aseverado en ese instante la comunicadora de Telecinco, haciendo hincapié en la palabra "fiera".