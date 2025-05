Alexia Rivas rebasa límites con los términos usados para atacar a Montoya en 'Supervivientes': "Es un…"

Alexia Rivas no traga a Montoya. Así lo ha dejado claro siempre que tiene ocasión y lo ha vuelto a poner de manifiesto este miércoles 30 de abril desde el Club Social de 'Vamos a ver'. Y es que la relación entre Anita y Montoya sigue dando mucho de qué hablar en todos los programas que debaten sobre 'Supervivientes 2025'.

Tras la reestructuración de los equipos, la expareja está conviviendo junta en la misma playa donde han protagonizado una fuerte discusión que ha terminado en un beso. Sin embargo, este acercamiento no habría hecho ninguna gracia a sus respectivas familias. La de Montoya siempre se ha mostrado en contra de que le de una segunda oportunidad a Anita. Mientras que la de esta ha optado por mantenerse al margen de sus idas y venidas.

En 'Vamos a ver' han analizado este continuo tira y afloja entre ambos concursantes. Para Alexia Rivas, "no es una bronca absurda. Montoya le dijo a Anita, con toda la intención, que se había quedado sola en la otra playa. Para hacerle daño. Cuando Anita se enfada, él manipula la conversación y dice 'no te lo dije por eso'". De esta forma, la colaboradora vuelve a criticar la actitud del sevillano.

Alexia Rivas, muy dura con Montoya: "Solo se importa a sí mismo"

"Yo veo que Montoya, y mucha gente me escribe y coincide con lo que yo pienso, incluso familiares de Anita, está manipulando a Anita. No creo que sea una guerra de familias, pero creo que Montoya no favorece a Anita", ha añadido Alexia Rivas. A raíz de esto, Carmen Borrego ha recordado que la familia del andaluz, antes de que participara junto a Anita en 'La isla de las tentaciones', no estaban contentos con la relación que llevaban.

"Montoya solo se importa a sí mismo, es un 'yoísta', un narcisista. Está todo el día 'yo, yo, yo'… ¿Se preocupa por Anita? ¿Le pregunta lo que siente, lo que quiere? No, siempre es Montoya", ha sentenciado Alexia Rivas, volviendo a poner de manifiesto su animadversión hacia el sevillano.