'Supervivientes' rompe todos los pronósticos por quién ha sido la concursante expulsada

Continúa el baile de concursantes en 'Supervivientes 2025' con motivo del fin del televoto y la consiguiente expulsión semanal que esta semana se ha saldado con Makoke fuera del grupo principal. Una marcha que ha sorprendido a muchos especialmente después del soplo de esperanza que el reality le ha dado al asegurar su continuidad tras la lesión sufrida el pasado martes.

A pesar de esta expulsión, la de Makoke no es una marcha definitiva. Cabe recordar que dicha concursante residirá en Playa Misterio. Allí el reality ha abierto un nuevo televoto que determinará la próxima expulsión definitiva tras la salida de Samya.

De vuelta a la expulsión de la quinta gala, es necesario recordar que hace ahora una semana fueron cuatro los concursantes expuestos. Carmen Alcayde, Koldo Royo, Makoke y Rosario Matew han sido los nominados semanales tras el pertinente reparto de puntos en La Palapa. Sin embargo, no todos han llegado a la gala del jueves como nominados.

Esto es debido al abandono de Rosario Matew quien el pasado domingo le comunicó a Sandra Barneda su intención de abandonar los Cayos Cochinos. Dicho y hecho puesto que su marcha redujo a tres el número de concursantes expuestos. Una cifra que ha punto ha estado de volverse a reducir con motivo de la aparatosa caída sufrida por Makoke, quien tras ser evacuada se ha visto obligada a abandonar el reality durante unas horas.

Así se ha vivido la expulsión en La Palapa

Con todo ello, Jorge Javier ha arrancado la liturgia de la expulsión comunicando una salvación entre los tres nominados: la de Koldo Royo. Una decisión por parte de la audiencia que deja la expulsión en un decisivo duelo entre Makoke y Carmen Alcayde. Tras proceder al cierre del televoto, Jorge Javier ha anunciado el estado de los porcentajes: 54% frente al 46% de la expulsada.

"Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que la concursante salvada sea... Carmen", han sido las palabras empleadas por el presentador. Las reacciones no se han hecho esperar ya que la valenciana no ha dudado en tirarse al suelo y, de manera eufórica, asegurar: "Gracias, gracias". Tal ha sido la emoción de la concursante que incluso Jorge Javier ha tenido que intervenir: "Ay, que le da un vahído a Carmen de la emoción".

Por su parte, Makoke ha comentado: "No pasa nada, con el subidón de hablar con mi chico, tengo muchas ganas de verle. No sé a dónde voy ahora, pero estaré más cerca de él. Lo que haya pasado en los Cayos Cochinos, aquí se ha quedado. Que gane el mejor, lo he pasado muy bien y he estado a gusto".