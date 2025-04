Marina Rivers deja claro lo que opina de Pelayo Díaz en 'Supervivientes' con una frase lapidaria

Marina Rivers y Pelayo Díaz fueron dos de los concursantes de la pasada edición de 'MasterChef Celebrity'. Ambos protagonizaron fuertes enfrentamientos entre los fogones y, aunque ha pasado el tiempo, parece ser que la cosa entre ellos no tiene pinta de mejorar, así lo ha vuelto a poner de manifiesto la influencer.

Durante un desayuno organizado por la Academia de Televisión en Madrid, Marina Rivers, que participó en una charla sobre la evolución de la relación entre creadores digitales y televisión, volvió a dejar claro que Pelayo no es santo de su devoción. Al ser preguntada por cómo está viendo al diseñador en 'Supervivientes 2025', donde también ha protagonizado tensos momentos con algunos de sus compañeros, como Montoya o Carmen Alcayde, la joven no se mordió la lengua.

"Estoy estudiando a tope y no me estoy enterando de nada, pero le deseo lo mejor. Que le vaya increíble en 'Supervivientes'", comenzó diciendo la colaboradora televisiva en una entrevista a Europa Press. Eso sí, acto seguido no dudó en lanzarle un demoledor dardo: "Un reality más reality que 'Supervivientes' no hay. Está en directo, sin editar, y cómo sale… la gente sale como es".

Marina Rivers, indiferente al paso de Pelayo Díaz por 'Supervivientes'

Pese a esto, reconoce que no le interesa nada de lo que haga Pelayo Díaz: "No me interesa nada, nada, la verdad. Yo, con la gente que me quiere, me interesa todo. Y la gente que no… pues nada", concluye rotunda con esta sentenciadora frase.

Cabe recordar que la influencer denunció hace unos meses en el pódcast de 'Nude Project' el "bullying" de Pelayo Díaz durante su paso por 'MasterChef': "Hizo un par de comentarios que no estaban muy bien. Estaban fuera de lugar y tal vez la tomó un poco conmigo", afirmó sobre las formas del que definió como el "villano" de su edición.

Y Rivers fue más allá al extrapolar lo que vivió en el talent culinario con historias de acoso escolar. "Pasa como en el colegio con el típico que hace un poquito de bullying, que hace la vida imposible a alguien o intenta desacreditarte todo el tiempo. A veces me sentí en un patio de colegio y ya no podía más", confesó la tik toker.