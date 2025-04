María Jesús Ruiz da un volantazo y pide la expulsión de este concursante de 'Supervivientes 2025'

María Jesús Ruiz ha cambio de opinión respecto al que en un principio era su concursante favorito de 'Supervivientes 2025'. La colaboradora de 'De Viernes' se había posicionado con Montoya pero ahora ha admitido que le ha decepcionado.

"A mí Montoya cada vez me está defraudando más en su juego. Yo me imaginaba a un Montoya divertido, con un afán de protagonismo desmesurado, pero me está defraudando porque estoy viendo a un Montoya negativo, amargado, criticón y encima es una persona que está todo el tiempo discutiendo a sus compañeros y luego, si no comparten con él, los critica. Pero vamos a ver, quien siembra vientos recoge tempestades", ha sentenciado.

"Montoya es una persona graciosa y dentro de lo que es su personalidad es bastante intenso, pero no puedes estar gracioso en un concurso en el que estás pasando mucha hambre. Y los que hemos estado ahí lo sabemos", le rebatió Gloria Camila, nueva tertuliana de 'De Viernes', a María Jesús Ruiz. "Y también voy a decir una cosa: echo de menos el Pelayo valiente de decir las cosas a la cara a Montoya y no por detrás. En la Palapa lo veo callado y solo poniendo caras", añadió la hija de Ortega Cano.

"Montoya ha perdido el norte. Se vuelve loco cuando habla y no se le entiende y se desquicia. Y Manuel argumenta sus discurso, habla bien, está teniendo una buena convivencia con todos y creo que puede llegar muy lejos. Se lo merece. Manuel a la final", soltó María Jesús Ruiz, que ahora se inclina más por Manuel González, el principal antagonista de Montoya.

Por otro lado, sobre quién debe ser expulsado la próxima semana entre los actuales nominados -Joshua, Makoke, Koldo y Manuel-, María Jesús lo tuvo claro: "Joshua porque tiene una lengua muy peligrosa".