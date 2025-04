La denuncia de Candela Peña por su precariedad tras grabar el 'El caso Asunta': "En casa se come gracias a…"

La carrera profesional de Candela Peña tuvo su punto álgido hace un año tras meterse en la piel de Rosario Porto en la exitosa serie de Netflix 'El caso Asunta'. Una brillante interpretación gracias a la cual la llovieron los premios y los reconocimientos. Sin embargo, apenas un año después, la actriz atraviesa un complicado momento profesional, como así ha reconocido ella misma a través de sus redes sociales.

Y es que, desde abril de 2024, Candela Peña no ha tenido demasiados trabajos cinematográficos. Tan solo ha grabado un episodio de 'Furia', la serie de MAX que se estrenará próximamente. Además, confiesa que 'Late Xou', el programa de Marc Giró en el que colabora, se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Ahora, la intérprete se ha sincerado con sus seguidores de las redes sociales, a los que ha explicado la complicada situación que está atravesando. "En cinco años no he rodado una película y en dos años tras 'El caso Asunta', solo un capítulo en otra serie. En casa se come gracias a ocho minutos en 'Late Xou' cada dos o tres semanas", ha lamentado.

Pese a esto, Candela Peña se muestra muy agradecida a la revista 'Vanity Fair' por incluirla en la lista de las treinta personas más poderosas del cine y la televisión en nuestro país. Sobre ella, la citada revista destaca "su capacidad para promocionar sus series y películas". "Ella dice que lo que le da la gana, mete la pata, critica la industria y revela cosas que no debería revelar", dicen sobre la actriz. Por tal motivo, agradece que se hayan acordado de ella: "Esto en absoluto es una queja, es una realidad". "Si fuera yo influyente, mi situación sería otra", ha asegurado a través de su cuenta de X.

Candela Peña denuncia la falta de proyectos

Más se ha explayado en su perfil de Instagram, donde ha escrito: "Acabo de ser consciente de la publicación de la segunda foto, agradecida de que la revista 'Vanity Fair' haya considerado que debo estar en esta lista, pero sin ánimo de que suene a queja nada más lejos… pero sí contar una realidad". Tras esto, confiesa el momento que está atravesando: "Desde 'La boda de Rosa' (2020) no he hecho cine, hasta este verano que rodaré una gracias a Netflix, y tras Rosario Porto, en dos años, solo he participado en una serie, 'Furia', que se estrenará este verano y en la que me responsabilizo de un episodio".

"Voy a 'Late Xou', gracias a Marc Giró y Santi Villas, en el que aparezco ocho minutos cada tres o cuatro semanas… Si yo fuera influyente, os pregunto, ¿sería este mi ritmo?", ha preguntado. Tras lo cual se ha despedido de sus seguidores dando las gracias y deseando que le llegue un buen proyecto: "Sé que lo mejor está por llegar y ya será sin prejuicios, ni por mí, ni por lo que piensen de mi profesión. Ya con 50 (años), hacer lo que me haga feliz".

Por último, Candela Peña ha hablado de la importancia de la salud mental: "Quiero ver el atardecer desde mi ventana y poder viajar con mi adolescente a Nueva York por Navidad porque le hará ilusión. Gracias a todos por hacer que poco cunda tantísimo. Gracias a la terapia estoy siendo consciente de mi valor y todo… está por llegar", sentencia.