Bob Pop no calla más y destapa el verdadero motivo del veto de Pablo Motos a Candela Peña

Después de ser uno de los primeros en reaccionar a las acusaciones de David Broncano a Pablo Motos desde '59 segundos', Bob Pop no dudó en asegurar que él vivió en sus propias carnes las malas artes de 'El Hormiguero' para prohibir a sus invitados ir a otros programas cuando fue director de 'Late Motiv', el programa de Andreu Buenafuente.

Este miércoles, Bob Pop se colaba en la Quickie Ronda de 'Ni que fuéramos' para hablar en primera persona de lo que había sufrido con 'El Hormiguero' y dejar clara su visión de toda esta guerra abierta entre Pablo Motos y David Broncano tras el controvertido discurso del presentador de Antena 3.

"Un caso son prácticas chungas donde entran en juego patrocinios, posibilidades de que te vuelvan a llamar, grandes acuerdos. Y no es solo Pablo Motos, es toda la gente que tiene detrás porque no está ahí por él mismo. Está ahí porque Atresmedia decidió que era útil y ahora Pablo Motos es super útil para el fascismo y los que somos antifascistas tenemos que estar en contra de Pablo Motos", empezaba diciendo Bob Pop.

Tras ello, aseveraba que dejaron de anunciar invitados en 'Late motiv' para evitar que este tipo de cosas pasaran. "Cuando 'El Hormiguero' nos quitaba invitados admitíamos que eran las reglas del juego, lo bueno que ha hecho Broncano es que ha puesto en evidencia que esas reglas no las tiene que marcar Pablo Motos sino entre todos", confesaba el guionista.

Bob Pop habla alto y claro sobre Pablo Motos y el veto de Candela Peña

Durante la sección y tras escuchar a otros colaboradores de otros medios, María Patiño le preguntaba a Bob Pop porque al final Pablo Motos se salía con la suya y consigue grandes invitados antes que otros. "Esto suele ir con packs, las estrellas de Hollywood no deciden ir a El Hormiguero, hay unas grandes majors que deciden que hay que ir allí por los números, pero solo se hace por términos cuantitativos y no cualitativos. Ahora lo interesante es ver qué pasa con las estrellas de Hollywood cuando sepan que se asocian con la figura de Pablo Motos", recalcaba.

"Estamos presenciando la caída de un ídolo o un icono, que era un señor que nadie soportaba pero era líder de audiencia y salía en todos los frames de su programa, pero creo que está bien que asumamos que no es que nos estamos inventando cosas, son cosas que antes no se podían contar por los modelos de negocio y lo que ha hecho Broncano es darle a una patada al tablero al estar en una tele pública y no depender de anunciantes", sentenciaba el guionista.

En cuanto a los nombres que estarían vetados en 'El Hormiguero' como Najwa Nimri, Rigoberta Bandini o Candela Peña, Bob Pop decidía contar cuál era el motivo por el que la actriz que colabora actualmente en 'Late Xou' en La 2 estaría vetada por Motos. "Candela en su ingenuidad en una de las colaboraciones que hizo con Broncano en 'La Resistencia' contó que su entrevista en 'El Hormiguero' había sido grabada. Solo contó eso, nada más que la verdad. Pero parece que ser que es una cosa que a Pablo Motos no le sienta bien y después de eso fue vetada", terminaba de contar.