Candela Peña decide hablar con una confesión que aviva la polémica sobre el caso David Broncano

Candela Peña se ha coronado con su reacción a lo ocurrido entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. La actriz ha entrado de lleno en el bíblico revuelo que se ha originado después de que David Broncano denunciara, por primera vez, un boicot hacia su programa por parte de Pablo Motos, asegurando "presiones" -ya numerosas- que han recibido los invitados para acudir antes al espacio de Antena 3 que al de TVE.

Es la mayor polémica televisiva de los últimos años y son muchos los rostros mediáticos que están cerrando filas con el humorista. En su caso, Candela celebró que Broncano se plantara y compartiera con la audiencia las malas artes de 'El Hormiguero' para obtener en primicia los invitados. En este caso, Jorge Martín, campeón mundial de Moto GP. ''Qué maravilla que lo estén hablando con tanto respeto y sentido del humor", ensalzó. Y es que, efectivamente, la elegancia con la que lo contó Broncano fue exquisita, con el humor por bandera.

"Y qué pena que falte tanto humor y tanto respeto en otros compañeros", añadió Candela Peña en clara referencia al equipo del espacio de Atresmedia encabezado por Pablo Motos, que reventaron el programa de 'La Revuelta' del jueves al dejarle sin invitado y sin capacidad de reaccionar. "Se han cargado nuestro trabajo", lamentó David Broncano.

Candela Peña: "Me hace feliz ser una de las vetadas de ese lugar hostil"

Aunque la frase más célebre de la intérprete ha llegado después cuando se ha confesado vetada en 'El Hormiguero' de una forma muy característica, fiel a su estilo: "Bravo, La Revuelta, hoy me encanta y me hace feliz ser una de las vetadas de ese lugar hostil". Unas declaraciones demoledoras hacia el formato de 7yAccción.

Y no se ha quedado ahí. La polarización en torno a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' es extrema y está levantando encendidas pasiones. Y, aunque muchos han aplaudido sus palabras, otros la han atacado. "Qué chorrada de publicación. Y eso que me encantas", le ha contestado una seguidora. A lo que Candela Peña ha replicado así: "La gente flipa mucho, ¿no No a ningún abuso ni en la televisión ni a nadie. No se alecciona a un adulto que no conoces ni se refiere uno a lo que dicen como chorradas".