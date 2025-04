Boris Izaguirre denuncia bullying tras lo visto en 'Supervivientes' y lo que dice de Montoya trae cola

Este martes, 'Supervivientes' ha activado la alerta al anunciar que Montoya ha tenido que ser evacuado de la isla y que esta noche en 'Tierra de Nadie' conoceremos qué es lo que ha sucedido. Este posible abandono de uno de los concursantes estrella ha sido abordado en 'Tardear' con Boris Izaguirre y Leticia Requejo cuestionando sin dudar al andaluz.

"¿Pero cuándo ha sido esto?", preguntaba Boris Izaguirre tras enterarse de la noticia de que Montoya había sido evacuado. "Es una última hora", le repetía Frank Blanco. "¿Pero este hombre por qué tiene ese ataque de ansiedad, que es lo que lo ha provocado?", cuestionaba el colaborador.

Tras ello, Cristina Tárrega respondía que "yo creo que Manuel ya le sobrepasa". "Es que llega un momento en el que tú no duermes y estás cansado y es otra vez do you remember una y otra vez", incidía la colaboradora. "Pero si este señor va hacer un intento de amago de abandono por Manuel, te digo que menudo concursante de mierda y que blandito es", soltaba Leticia Requejo.

"Es que me parece una vergüenza", apostillaba la periodista. "Estoy con Leticia, no es una buena táctica de Montoya dejarse llevar por estas cosas contra Manuel", añadía Boris Izaguirre dejando claro que tampoco le parecía bien la actitud del concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

Pero Frank Blanco daba la cara por Montoya diciendo que "no empatizamos lo suficiente con él porque Montoya no solo está concursando en Supervivientes sino que está intentando superar una relación de mierda con Anita". "Pero no es de mierda porque están creando una nueva historia como ex pareja", le replicaba Boris.

Boris Izaguirre clama contra Manuel: "Ha hecho un poquito de bullying"

Después, 'Tardear' recordaba la monumental bronca que vivieron Montoya y Manuel en el Oráculo de Poseidón y conectaba en directo con Gloria, la hermana de Manuel. Y a la vuelta del vídeo, Boris Izaguirre no se contenía al criticar a Manuel en su guerra con Montoya. "Gloria me parece que tu hermano se ha equivocado un puesto y ha apretado el botón de la cierta agresividad y ha hecho un poquito de bullying", soltaba el venezolano.

"¿Estás de acuerdo Gloria con que tu hermano está haciendo bullying?", insistía Boris Izaguirre. "Son estas personas las que llevan haciendo bullying a mi hermano desde 'La isla de las tentaciones'", respondía la hermana de Manuel. "Mi hermano fue soltero, hizo su trabajo por así decirlo, y mi hermano lleva un nivel de explote porque cuando fueron a Playa Misterio le dijeron que te vaya bien, cómete el pollo de tu madre y cuando le vieron aparecer en la palapa dijeron qué hace este aquí y no pueden con él", defendía Gloria.

"Mi hermano estuvo muy desafortunado el otro día con su comentario y en su nombre pido disculpas pero ya ha sobrepasado el límite. Es un programa de supervivencia y se deja atrás 'La isla de las tentaciones', pero este teatro que tienen los dos yo cada día flipo más", concluía en alusión a Montoya y Anita.