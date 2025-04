'Supervivientes' comunica que Montoya es apartado del concurso por la última hora desde Honduras

'Supervivientes 2025' ha anunciado una dramática última hora sobre Montoya que pone en serio peligro su continuidad en el concurso en una semana en la que, además, está jugándose la expulsión con Anita, Carmen Alcayde y Koldo Royo.

A través de las cuentas oficiales del reality en redes sociales y de una promo ya en antena en Telecinco, se avanza que el concursante revelación de esta edición ha sido evacuado urgentemente de la playa, como así se ha podido ver en las primeras imágenes emitidas.

En estos momentos, Montoya se encuentra totalmente apartado de sus compañeros en una localización distinta. Y esto se produce justo después de derrumbarse como nunca antes en la pasada gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y amagar con un posible abandono.

La unificación de Manuel González a las playas oficiales y las numerosas discusiones que se han producido entre ambos por el pasado que les une en 'Tentaciones' han puesto al límite al sevillano, que dijo abiertamente no poder más. Ha tocado fondo y no parece capacitado para levantar cabeza. Su salida, en caso de producirse finalmente, supone una perdida gravísima para 'Supervivientes'.

En la promo se muestran imágenes de Montoya abatido y pidiendo marcharse de 'Supervivientes 2025': "Me quiero ir a mi casa, que me voy, lo digo de verdad". "Ayer me desfondé mucho y a nivel emocional broté mucho", le indica a un miembro del equipo del programa de Telecinco.

Las primeras imágenes avanzadas por la organización del formato muestran al joven completamente afligido, subiéndose a una barca del equipo y marchándose de la isla. Mientras, a Carmen Alcayde, su mayor aliada, se le aprecia rota observando cómo se produce esa evacuación.

En paralelo, 'Supervivientes' juega al despiste sobre si el desalojo de Montoya es por su petición de abandono o por algún suceso concreto en playa que haya obligado a que tenga que ser apartado de la convivencia. En cualquier caso, se indica que los motivos será abordados en la entrega de 'Tierra de Nadie' de esta noche.