Boris Izaguirre no le menciona pero este dardo va para Jordi González por robarle 'Lazos de sangre'

Boris Izaguirre estuvo al frente de 'Lazos de sangre' desde 2019 hasta 2022, cuando Televisión Española le sustituyó por Jordi González. Aunque ambos eran amigos, al venezolano no le ha hecho mucha gracia la forma que se gestionó este relevo, como así ha dejado entrever en su última entrevista en el podcast 'Poco se habla'.

Su conductor, Xuso Jones, le formuló una pregunta muy directa: "¿Sabes de alguna persona que te haya apuñalado a tus espaldas?". A lo que Boris Izaguirre ha respondido que él fue el primero que dio una "puñalada" a su amigo Miguel Bosé desde las páginas de un libo. Sin embargo, él también sufrió una apuñalada en sus propias carnes.

"Sé de programas que yo he presentado, con muy buenos resultados, que de repente me han quitado a mí y han puesto a otra persona que es amiga mía", ha dicho, enigmáticamente. Aunque reconoce que son decisiones que corresponden a las cadenas de televisión, sí que cree que Jordi González tendría que haberse planteado si aceptar o no presentar el programa que, hasta entonces, conducía su amigo.

El dardo de Boris Izaguirre a Jordi González

"Si fuera yo, lo pensaría dos veces", ha sentenciado. Aunque ha admitido que estaba hablando de 'Lazos de sangre', ha preferido no mencionar al actual presentador de 'D Corazón', quien abandonó Mediaset tras fichar por TVE para conducir precisamente ese espacio sobre sagas familiares.

No obstante, Boris Izaguirre es consciente de que él llegó al programa cuando ya estaba Inés Ballester, a la que sustituyó. Pero, en este caso, él asumió el mando cuando ya habían pasado "unos cuantos meses" desde que se produjo la marcha de la periodista. Un dardo en toda regla al que él consideraba su amigo desde la época en la que ambos trabajaban en Mediaset.