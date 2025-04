Gran preocupación por el estado de salud de Jordi González tras su desaparición: "Ha estado más grave"

Ya han pasado varias semanas desde que Jordi González explicara en 'D Corazón' que estaba "malito" tras un viaje por Sudamérica. Motivo por el cual causó baja en el primer aniversario del programa de crónica social que presenta junto a Anne Igartiburu los sábados y los domingos en La 1.

"La semana que viene, en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito", dijo en aquel entonces, quitándole hierro al asunto para no preocupar a sus compañeros. Sin embargo, no ha vuelto a aparecer por el programa, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre su verdadero estado de salud.

Según explica 'Informalia', el entorno de Jordi González ha revelado que ha estado mucho más "delicado" de lo que él había dado a entender. "Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar", han reconocido sus más allegados al citado portal. Según han informado, "han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal, y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar".

Jordi González está deseando volver a trabajar

Aunque pudo regresar a España, su estado de salud continuó sin mejorar. "Primero tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta", explican estas fuentes a 'Informalia'. Respecto a su estado anímico, el catalán se encuentra sin ganas de ver a nadie, pero deseando volver a trabajar.

"Él lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española. No os podéis imaginar las ganas que tiene de ponerse a trabajar", aseguran sus más allegados. Esperamos verle pronto de nuevo al frente de 'D Corazón'.