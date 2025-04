Boris Izaguirre se levanta de su puesto en 'Tardear' y dice 'basta' ante lo que oye decir a Belén Rodríguez

Este martes, 'Tardear' arrancaba analizando las imágenes en las que Montoya trata de que Anita le apoye ante su nominación esta semana. Y ello llevaba a que Belén Rodríguez y Boris Izaguirre tuvieran un pequeño rifirrafe en directo por culpa de la crítica de la colaboradora a Álvaro Muñoz Escassi.

Todo se producía cuando Frank Blanco planteaba una pregunta a sus colaboradores. "Está haciendo ahí pico y pala con Anita. ¿Por qué, no voy a decir que la intenta manipular, pero si que se la intenta llevar a su terreno?", cuestionaba el presentador.

"Yo tengo la respuesta. No le estamos dando casi ninguna importancia pero Escassi trampea mucho en las pruebas", empezaba contestando Belén Rodríguez. "¿Qué estás diciendo?", le replicaba Boris Izaguirre indignado. "Belén que Escassi es compañero y amigo", aseveraba el colaborador.

"Será compañero pero no hace nada en 'Supervivientes' más que trampear en las pruebas", incidía Belén Ro en su crítica a Álvaro Muñoz Escassi mientras Boris incidía en decir que estaba cuestionando a un colaborador de 'Tardear'.

Belén Rodríguez y Boris Izaguirre se enzarzan por Escassi

Pero Belén Rodríguez no se daba por vencida. "No hace nada, no aporta nada", sentenciaba la colaboradora provocando que Boris Izaguirre se levantara de su silla para encararse con ella. "Me voy a levantar porque veo que ninguno de vosotros sois amigos de sus amigos. Escassi es compañero de este programa y es amigo mío personal", soltaba Boris muy cabreado mientras Frank Blanco le pedía calma.

Al ver que su compañero se levantaba, Belén Rodríguez hacía lo propio para estar a su nivel. "Y deberíais todos tener un poco más de actitud hacia él porque es un veterano y los veteranos nos tenemos que defender entre nosotros", añadía el venezolano.

"Hay respeto pero es que lo único que ha hecho Escassi es ganar alguna prueba haciendo trampas y ha quedado demostrado. ¿Y entonces qué pasa con Montoya? Que quiere a Anita de su parte y no la quiere en contra porque está nominado y necesita el mayor número de apoyos", concluía Belén Rodríguez antes de sentarse.