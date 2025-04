Belén Rodríguez se atreve con esta sentencia de Carmen Alcayde en 'Supervivientes' que traerá cola

Si algo caracteriza a Belén Rodríguez, además de ser una experta en realities, es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre los concursantes de los diversos programas de Telecinco. Y lo ha vuelto a hacer este sábado 12 de abril en 'Fiesta', donde se ha mostrado muy crítica con el paso de Carmen Alcayde por 'Supervivientes 2025'.

La colaboradora valenciana ha unido sus fuerzas a Montoya, uno de los concursantes favoritos de esta edición. Sobre esta unión han hablado en el magacín vespertino presentado por Emma García. "¿Qué os parece este equipo que están haciendo Carmen Alcayde y Montoya?", ha querido saber la conductora de 'Fiesta'. Al escuchar esta pregunta, cada uno de los colaboradores quisieron dar su opinión al respecto.

"Si no estuvieran Carmen ni Montoya en el reality, sería para morirse porque hay muchos muebles ahí dentro", decía uno de los tertulianos. Sin embargo, la más directa era Belén Rodríguez: "Para mí, Montoya es el gran descubrimiento de todos los realities de los últimos siglos. Carmen Alcayde se va a volver loca de un momento a otro. Ella sabe que si se apoya en Montoya, se va a salvar y Carmen por el show es capaz de liarse con quien sea".

Una opinión con la que estaba de acuerdo Emma García, como así se lo hizo ver a sus compañeros: "Estamos todos de acuerdo en que Montoya es un hombre pasional que vive al límite, y por eso es capaz de cualquier cosa". Ante este comentario, algunos de sus compañeros se mostraron de acuerdo, mientras que otros no lo estaban. "¿Por qué Montoya ve a todo el mundo falso? Y otra cosa… hablando de realidad, ¿cómo se iba a quedar preñada Anita, como dice ella, si Montoya no es capaz de reconocer un beso?", preguntó Ana María Aldón.

"Hay unos concursantes que están en segunda línea. No sé el motivo, pero no participan ni hablan", comentó Emma García, criticando así la actitud de algunos supervivientes. Opinión que fue ratificada por sus compañeros de 'Fiesta': "Son un mueble. Está Escassi, Damián o Borja. Es como un grupo de hombres que están respaldándose unos a los otros, que no dan la cara y no hacen nada. Ellos se protegen y luego son unos cobardes".